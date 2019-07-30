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Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Список потенциально опасных пород собак утвердил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В перечень вошли 12 пород, среди которых акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы, в генетике которых заложены такие качества, как агрессия и сила, сообщается на сайте правительства России.

В список, сформированный с учетом пожеланий Союза общественных кинологических организаций, вошли собаки, чьи особенности поведения не до конца изучены, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей.

С 1 января 2020 года выгул этих собак без намордника и поводка будет запрещен.

Как сообщал «Ридус», в марте нынешнего года такой список подготовило МВД РФ, в перечень вошли 69 пород собак. Позже ведомство сократило список до 13 пунктов, оставив в нем 12 пород собак и отдельным пунктом обозначив метисов.

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