Составлен рейтинг регионов России по доступности бензина

СМИ представили рейтинг регионов России по показателю доступности бензина для населения. Оказалось, что объем бензина АИ-92, который можно купить на чистую среднюю месячную зарплату, в разных регионах РФ отличается в четыре раза.

В частности, жители Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Москвы и Ненецкого автономного округа на свои среднемесячные зарплаты могут купить бензина больше, чем в других регионах России, а меньше всего топлива могут приобрести жители Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестана, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование агентства РИА Рейтинг.

Оценку доступности топлива проводили путем деления среднемесячного заработка в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2018 по май 2019 года на местную цену бензина по состоянию на конец июля текущего года. Помимо ЯНАО, Москвы и НАО самый доступный для населения бензин оказался на Чукотке, в Магаданской и Сахалинской областях, а также в Югре (ХМАО).

Кроме Кавказа хуже всего с бензином дела обстоят в Калмыкии, Ивановской, Тамбовской, Саратовской и Псковской областях, а также на Алтае и в Мордовии. Цены там на бензин обычно не ниже среднероссийских, а вот зарплаты гораздо меньше. В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров.

Напомним, в конце июля Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, вводящий новый механизм регулирования цен на бензин. В частности, закон предусматривает корректировку параметров применяемого сейчас «демпфирующего механизма», который направлен на стабилизацию цен на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке. В документе отмечается, что предусмотрено снижение установленной в Налоговом кодексе РФ условной средней оптовой цены на топливо на внутреннем рынке.

Недавно Росстат опубликовал данные о размере зарплат в России в 2019 году. Оказалось, что медианная зарплата составляет 34,3 тысячи рублей. Это означает, что у половины россиян зарплата выше этой суммы, а у половины — ниже. Самая распространенная (модальная) зарплата в России составляет лишь 23,5 тысячи рублей. При этом в ведомстве подсчитали, что средняя зарплата в России составляет 47,6 тысячи рублей. Она выше медианной и модальной за счет состоятельных людей с очень большими белыми доходами.

Как сообщал «Ридус», в апреле Минтруд пообещал сократить число живущих за чертой бедности россиян на 20% — с нынешних 19,3 миллиона до 15,3 миллиона человек — уже в текущем году. Это может произойти благодаря индексации выплат, ежегодному увеличению страховых пенсий выше инфляции и повышению минимальных зарплат в соответствии с ростом прожиточного минимума. В ведомстве также намереваются сделать акцент на помощи семьям с детьми. В том же месяце премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о том, что в России насчитывается почти 19 миллионов бедных граждан.