Госдума приняла закон о стабилизации цен на бензин

Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон, вводящий новый механизм регулирования цен на бензин.

В частности, закон предусматривает корректировку параметров применяемого сейчас «демпфирующего механизма», который направлен на стабилизацию цен на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке.

В документе отмечается, что предусмотрено снижение установленной в Налоговом кодексе РФ условной средней оптовой цены на топливо на внутреннем рынке.

Так, авторы закона предлагают снизить цену на бензин с 56 тысяч рублей за тонну до 51 тысячи (41 рубль за литр на АЗС) и на дизельное топливо — с 50 тысяч рублей за тонну до 46 тысяч (41,75 рубля за литр).

Кроме того, закон предусматривает ежегодное увеличение условных оптовых цен реализации топлива на внутреннем рынке на 5% до 2024 года, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Как писал «Ридус», месяц назад Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с новым предложением снизить оптовые цены на бензин.

Ранее президент Независимого топливного союза (НТС) России Павел Баженов направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо, в котором выразил опасение, что сложившаяся к середине мая ситуация на топливном рынке может привести к резкому росту оптовых и розничных цен на бензин. По словам Баженова, ситуация на топливном рынке напоминает события прошлогодней весны.

В связи с этим Козак назвал предупреждение НТС о резком росте цен на бензин преждевременным и необоснованным.