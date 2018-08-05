Зарплата половины россиян оказалась меньше 35 тысяч рублей

Росстат обновил данные о размере медианной зарплаты по России, опубликовав результаты исследования за апрель 2019 года на своем официальном сайте.

Медианная месячная зарплата в России составила 34,3 тысячи рублей. Это означает, что у половины россиян зарплата выше это суммы, а у половины — ниже. При этом средняя зарплата достигает 47,6 тысячи рублей, она выше медианной потому, что в России у богатых людей зарплаты несоизмеримо выше, чем у бедных.



Разрыв между медианным и средним значением зарплаты различается по регионам и колеблется от 13 до 31 процента. В Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана на 31,2 процента меньше — 66 тысяч рублей.



Новые данные Росстата не очень хорошо согласуются с теми, что фигурируют в итоговом докладе ведомства о социально-экономическом развитии России за 2018 год. Тогда Росстат показал, что более половины россиян (55,2%) зарабатывают менее 27 тысяч рублей в месяц. Чуть больше трети (37%) получают до 19 тысяч рублей, а каждый четвертый (23,2%) имеет ежемесячный доход ниже 15 тысяч рублей. Каждый восьмой россиянин (12%) пребывает за чертой бедности, получая не больше 10 тысяч рублей дохода.

Недавно Росстат подсчитал, что половина российских семей не имеет средств для покупки товаров длительного потребления, а почти 15% российских семей могут позволить себе тратить деньги только на еду — даже покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают у них затруднения.

При этом ситуация не улучшается, а продолжает ухудшаться — реальные доходы россиян продолжают падать. По данным Росстата, во втором квартале текущего года они просели на 0,2%. Ведомство также пересмотрело в худшую сторону оценку показателя за январь-март — с минус 2,3% до минус 2,5%. В совокупности за первые шесть месяцев доходы жителей РФ потеряли 1,3% в годовом выражении.