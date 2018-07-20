Cамая распространенная зарплата в РФ составила лишь 23,5 тысячи рублей

Экономисты вновь обратили внимание на результаты исследования Росстата о зарплатах в РФ за апрель 2019 года, среди которых обнаружили показатель модального заработка в стране — то есть самую распространенную зарплату. Оказалось, что модальная зарплата в России составляет лишь 23,5 тысячи рублей.

«Именно это значение наиболее объективно отражает уровень доходов населения, в отличие от популярного у чиновников среднего показателя, который, по данным все той же Федеральной службы госстатистики, в апреле 2019-го достиг 47,7 тысячи рублей. По словам специалистов, столь заметная разница между модальной и средней величиной заработка говорит о сохраняющемся неравенстве в обществе», — пишет газета «Известия».



В Минтруде, Минэкономразвития и Минфине не смогли объяснить журналистам причины двукратной разницы между модальным и средним значением зарплаты в России.



Ранее Росстат опубликовал данные о размере медианной зарплаты по России. Оказалось, что она составляет 34,3 тысячи рублей. Это означает, что у половины россиян зарплата выше этой суммы, а у половины — ниже. При этом средняя зарплата составляет 47,6 тысячи рублей. Она выше медианной и модальной за счет состоятельных людей с очень большими белыми доходами.



Счастливчиков, получающих больше миллиона рублей в месяц в качестве зарплаты, в Росстате тоже пересчитали — их оказалось 11 287 человек на всю Россию.

Среди других «открытий» Росстата — статистика по зарплатам в сфере образования. Каждый пятый работник здесь получает меньше 15 тысяч рублей. У 23% работников сферы образования в России зарплата меньше 15,8 тысячи рублей, у 20% — меньше 14,7 тысячи рублей, 7% и вовсе получают меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ — 11,28 тысячи рублей).



Напомним, реальные доходы россиян продолжают падать: во втором квартале текущего года они просели на 0,2%. Ведомство также пересмотрело в худшую сторону оценку показателя за январь — март: с минус 2,3% до минус 2,5%. В совокупности за первые шесть месяцев доходы жителей РФ потеряли 1,3% в годовом выражении.