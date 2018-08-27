МВД подготовило список особо опасных пород собак

Список потенциально опасных пород собак составили в Министерстве внутренних дел РФ.

В ведомстве предлагают считать крайне опасными 69 пород собак, которые обладают генетическими качествами агрессии и силы.

Кроме того, в перечень включены породы, которые используются используемые для травли, а также аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку", отмечается на сайте ведомства.

В министерстве подчеркнули, что данный список подготовлен на основе предложений, поступивших из различных органов власти, а также Российской кинологической федерации.

В частности, в перечень особо опасных собак включены австралийская кабанья собака, айну, американский бульдог, аргентинский дог, бордосский дог, булли кутта, бультерьер, бурбуль, волкособ, горская гончая, доберман, кавказская овчарка, карельская медвежья собака, московская сторожевая, питбультерьер, ротвейлер, среднеазиатская овчарка и стаффордширский терьер.

В ведомстве отметили, что согласно части 6 статьи 13 Федерального закона запрещается выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от места выгула, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.