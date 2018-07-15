Названа доля россиян с зарплатами от 75 тысяч в месяц

Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование о зарплатах в России, которое показало, что средняя заработная плата россиян составляет 30 тысяч рублей. Эти данные резко расходятся с отчетами Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

«Средняя заработная плата россиян за 20 лет увеличилась в 20 раз и сейчас составляет 30 тысяч рублей, наибольшая доля работников с высокой зарплатой приходится на добывающую отрасль, а с низкой — на легкую промышленность», — сообщает агентство.



Согласно результатам исследования РИА Рейтинг, заработную плату выше 75 тысяч рублей в месяц получают только 12% сотрудников. Большинство из высокооплачиваемых работников трудятся в одной из пяти востребованных сегодня в России отраслей: добыча полезных ископаемых, рыболовство и рыбоводство, финансы, IT и связь, а также профессиональная, научная и техническая деятельность.

Меньше всего в России платят тем, кто работает в сферах легкой промышленности, образования, сельского и лесного хозяйства, а также в гостиницах, кафе и ресторанах. В этих четырех отраслях российской экономики более 20% работников получают менее 15 тысяч рублей в месяц.

Ранее Росстат опубликовал данные о размере медианной зарплаты по России в 2019 году. Оказалось, что она составляет 34,3 тысячи рублей. Это означает, что у половины россиян зарплата выше этой суммы, а у половины — ниже. При этом в ведомстве убеждены, что средняя зарплата в России составляет 47,6 тысячи рублей. Она выше медианной и модальной за счет состоятельных людей с очень большими белыми доходами. Счастливчиков, получающих больше миллиона рублей в месяц в качестве зарплаты, в Росстате тоже пересчитали — их оказалось 11 287 человек на всю Россию.



По данным исследования Росстата о зарплатах в РФ от апреля 2019 года, самая распространенная (модальная) зарплата в России составляет лишь 23,5 тысячи рублей. Из-за этого половина российских семей не имеет средств для покупки товаров длительного потребления, а почти 15% семей могут позволить себе тратить деньги только на еду — даже покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают у них затруднения.



При этом в итоговом докладе Росстата о социально-экономическом развитии страны за 2018 год было указано, что более половины граждан (55,2%) зарабатывают менее 27 тысяч рублей в месяц, а каждый восьмой россиянин (12%) пребывает за чертой бедности, получая не больше 10 тысяч рублей дохода.

