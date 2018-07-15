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Названа доля россиян с зарплатами от 75 тысяч в месяц

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© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование о зарплатах в России, которое показало, что средняя заработная плата россиян составляет 30 тысяч рублей. Эти данные резко расходятся с отчетами Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

«Средняя заработная плата россиян за 20 лет увеличилась в 20 раз и сейчас составляет 30 тысяч рублей, наибольшая доля работников с высокой зарплатой приходится на добывающую отрасль, а с низкой — на легкую промышленность», — сообщает агентство.

Согласно результатам исследования РИА Рейтинг, заработную плату выше 75 тысяч рублей в месяц получают только 12% сотрудников. Большинство из высокооплачиваемых работников трудятся в одной из пяти востребованных сегодня в России отраслей: добыча полезных ископаемых, рыболовство и рыбоводство, финансы, IT и связь, а также профессиональная, научная и техническая деятельность.

Меньше всего в России платят тем, кто работает в сферах легкой промышленности, образования, сельского и лесного хозяйства, а также в гостиницах, кафе и ресторанах. В этих четырех отраслях российской экономики более 20% работников получают менее 15 тысяч рублей в месяц.

Ранее Росстат опубликовал данные о размере медианной зарплаты по России в 2019 году. Оказалось, что она составляет 34,3 тысячи рублей. Это означает, что у половины россиян зарплата выше этой суммы, а у половины — ниже. При этом в ведомстве убеждены, что средняя зарплата в России составляет 47,6 тысячи рублей. Она выше медианной и модальной за счет состоятельных людей с очень большими белыми доходами. Счастливчиков, получающих больше миллиона рублей в месяц в качестве зарплаты, в Росстате тоже пересчитали — их оказалось 11 287 человек на всю Россию.

По данным исследования Росстата о зарплатах в РФ от апреля 2019 года, самая распространенная (модальная) зарплата в России составляет лишь 23,5 тысячи рублей. Из-за этого половина российских семей не имеет средств для покупки товаров длительного потребления, а почти 15% семей могут позволить себе тратить деньги только на еду — даже покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают у них затруднения.

При этом в итоговом докладе Росстата о социально-экономическом развитии страны за 2018 год было указано, что более половины граждан (55,2%) зарабатывают менее 27 тысяч рублей в месяц, а каждый восьмой россиянин (12%) пребывает за чертой бедности, получая не больше 10 тысяч рублей дохода.

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В Китае создали электромобиль с суперкомпьютером

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Китайский стартап Human Horizons представил электрический внедорожник HiPhi 1, который демонстрирует будущее автопрома. Машина оснащена 5G-модемом, бортовым суперкомпьютером и 562 датчиками (включая сенсоры запаха). Все это нужно для анализа окружения в реальном времени и быстрого принятия решений, чтобы водителю не пришлось лишний раз браться за руль.

Столь внушительное оснащение сделано с прицелом на будущее — сейчас HiPhi 1 поддерживает третий уровень автопилота и подключается к сетям четвертого поколения. Тем не менее, потенциал электромобиля может быть раскрыт уже в ближайшие годы.

Вычислительным «мозгом» стали 4 контроллера домена и 6 микропроцессорных блоков, объединенных в локальную сеть с помощью 1G Ethernet. Машина постоянно анализирует обстановку на дороге, а также водительские привычки и потребности. Также у нее есть доступ к удаленным серверам для облачных вычислений.

Кроме электроники, машина выделяется динамическими характеристиками. Два электромотора по 268 лс (по одному на ось), разгоняют автомобиль до 100 км/ч за 3,9 секунды, а обещанный запас хода составляет 640 км.

На бумаге все здорово, однако Human Horizons еще далеки от серийного производства HiPhi 1. Электромобиль выйдет не раньше 2021 года и вряд ли будет доступен за пределами Китая. Цена на него также неизвестна.

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Увеличилось число пострадавших при взрывах в Красноярском крае

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По уточненным данным, при взрывах в воинской части в Ачинском районе Красноярского пострадали семь человек, включая двух военных.

«Пятеро абмулаторных, двое госпитализированных — военнослужащие», — сообщили ТАСС в Ачинской межрайонной больнице.

По словам медиков, военные получили осколочные ранения. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Как рассказал агентству источник в экстренных службах, разлет осколков от взрывающихся на военном складе снарядов достигает 15 км.

Он добавил, что в настоящее время горят две площадки по утилизации, на которой находятся 25 тыс. боеприпасов.

Ранее сообщалось, что при взрыве пострадали две местные жительницы 33-летняя Анна Данилова и 31-летняя Юлия Трусова. У Юлии диагностирован ожог дыхательных путей. У Анны — непроникающие резаные раны грудной клетки. Госпитализация девушкам не потребовалась, их осмотрели и отпустили домой.

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