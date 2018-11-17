Росстат пересчитал россиян с зарплатой больше миллиона

Росстат подсчитал количество россиян с зарплатой выше 1 миллиона рублей в месяц. Отчет «Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы» опубликованы на официальном сайте ведомства.

«Более 1 миллиона рублей в месяц зарабатывают 11 287 граждан России. Самые высокие зарплаты у работников в сферах культуры и спорта, а также у производителей нефтепродуктов. Это самая малочисленная категория работников, ее доля в общей численности составляет менее 0,1%", — пишет РБК со ссылкой на результаты исследования Росстата.

Самая многочисленная категория в отчете Росстата — более 2,6 миллионов человек — зарабатывает от 33,9 до 40 тысяч рублей ежемесячно, но при этом более 775 тысяч россиян получают зарплату в пределах МРОТ — 11 280 рублей в месяц.

В целом по стране медианная месячная зарплата, если верить выкладкам Росстата, достигла 34,3 тысячи рублей. Это означает, что у половины россиян зарплата выше это суммы, а у половины — ниже. При этом средняя зарплата составляет 47,6 тысячи рублей. Она выше медианной как раз за счет состоятельных людей с очень большими «белыми» доходами.

Как сообщал «Ридус», новые данные Росстата плоховато согласуются с теми, что фигурируют в итоговом докладе ведомства о социально-экономическом развитии России за 2018 год. Тогда Росстат показал, что более половины россиян (55,2%) зарабатывают менее 27 тысяч рублей в месяц, а каждый восьмой россиянин (12%) пребывает за чертой бедности, получая не больше 10 тысяч рублей дохода.

При этом ситуация не улучшается, а ухудшается — реальные доходы россиян продолжают падать. По данным Росстата, во втором квартале текущего года они просели на 0,2%. Ведомство также пересмотрело в худшую сторону оценку показателя за январь-март — с минус 2,3% до минус 2,5%. В совокупности за первые шесть месяцев доходы жителей РФ потеряли 1,3% в годовом выражении.

