Найдены самые шокирующие модные новинки 2019 года

Порой кажется, что современного человека уже нечем удивить. Однако мода не перестаёт шокировать своих последователей. Мы уже видели прозрачные платья, вызывающе сексуальные юбки, откровенные купальники из изоленты и множество других странных вещей. Однако каждый год преподносит сюрпризы. В этот раз мы собрали для вас самые ужасные и нелепые модные новинкиновинки 2019 года. И по всей видимости кто-то их покупает. А вы бы хотели?

1. Блестящее красное боди с огромным вырезом для ног

Новинка была представлена публике магазином FashionNova, который известен своими скандальными нарядами. Потенциальные покупатели тут же заявили, что это боди «делает девушку, похожей на проститутку», а также посочувствовали модели, вынужденной носить «такой неудобный и болезненный ужас».

Боди изготовлен из 95% полиэстера и 5% спандекса, поставляется в чёрном и красном цвете и стоит 24.99 долларов.

2. Шорты с вырезанной промежностью

ASOS представил своеобразные шорты, если можно их так называть. Дикий дизайн привлёк внимание публики и вызвал их возмущение. «Это куда можно надеть?!» — вопрошают разгневанные покупательницы. На сайте интернет-магазина шорты ценой в 14 фунтов стерлингов описывают как «новинку, которая даст вам уверенность и поможет выразить свою индивидуальность». Люди в ответ заявили, что такие шорты подходят только для того, чтобы показать, как тело вываливается из отверстий.

3. Ажурное бикини

Тенденцию делать всё более смелые купальники продолжил бренд Green Fish Net, создав ажурное бикини, которое совершенно ничего не скрывает. Комплект из трусов и бюстгальтера стоит всего 10 фунтов стерлингов, однако вам понадобится вся смелость, что надеть это цветное прозрачное бикини, абсолютно не оставляющее места для воображения.

4. Джинсы с прозрачной сеткой

Topshop решил не отставать от тенденций странной моды и выпустил своеобразные джинсы, из которых по бокам вырезаны куски денима и вместо него вставлен прозрачный материал, инкрустированный звёздами. Вы в замешательстве? Поверьте, вы не одиноки.

На сайте новинка описана так: «чёрные широкие джинсы с высокой талией и блестящей сеткой на внешней стороне». Они выглядят как что — то 70-х Шер будет носить-потенциально делает их обязательным для маскарадных вечеринок.

Причудливые джинсы, напоминающие стиль Шер из 70-х, под названием «Jaded London» продаются за 60 фунтов стерлингов.

5. Прозрачная юбка

Вы когда-нибудь заглядывали в свой гардероб и были разочарованы тем, что у вас нет одежды, которая была бы полностью прозрачной? Нет? Мы — тоже.

Однако бренд PrettyLittleThing решил, что есть модники, которые обожают носить просвечивающие вещи, и выпустил прозрачную юбку из пластика, которая позволит всем окружающим оценить цвет и фасон вашего нижнего белья. Для самых отчаянных есть также брюки из такого же материала.

6. Брюки в клетку

Ещё одна новинка от FashionNova за 38 фунтов стерлингов представляет собой чёрные брюки из полосок искусственной кожи, которые сшиты между собой в виде крупных клеток.

Сбитые с толку покупатели саркастично спрашивают, смогут ли они носить такие брюки в офис и шутят, что дизайнер сэкономил на материале или очень поспешил, выпустив такое в продажу.

7. Массивные рюкзаки

Этот огромный рюкзак был произведён в Японии компанией CWF и был сразу наречён шкафом туриста. «Рюкзак негабаритного размера имеет вместимость в 180 литров и идеален для хранения одежды, палатка и может использоваться вместо шкафа». Огромная сумка изготавливается в трёх разных цветах — бежевом, оливковом и чёрном, и стоит 240 долларов.

8. Платье-презерватив

Фиолетовое латексное платье от ASOS потенциальные покупательницы сравнили с презервативом. И глядя на эту новинку, становится понятно, почему. Бренд называет платье эксклюзивным, а пользователи соцсетей издеваются и публикуют фотографию платья рядом с фиолетовым презервативом. Модный наряд сначала продавался по 250 фунтов стерлингов, позже цена была снижена до 178 фунтов.

9. Резиновые тапки с мини-сумками

Знаменитый бренд Crocs выпустил резиновые тапочки, оборудованные мини-сумочками на замочках, которые можно носить спереди или сзади. Покупатели никак не могут решить — смешно это или ужасно и вовсю глумятся над новинкой в интернете.

Какая из этих модных новинок шокировала вас больше всего? А какая понравилась?