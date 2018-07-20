Покупатели высмеяли латексное платье за 20 тысяч, похожее на презерватив

Интернет-магазин одежды ASOS, известный своими скандальными моделями одежды, выпустил очередную новинку, которая взбесила потенциальных покупателей. На сайте компании появилось фиолетовое платье из латекса, которое, по мнению пользователей соцсетей, больше всего похоже на презерватив.

На сайте отмечается, что платье было создано модным брендом Hanger, который является победителем конкурса ASOS Fashion Discovery 2016 года:

Hanger использует латекс для создания структурированных силуэтов и экологичного дизайна. Вдохновленные британским и японским наследием, фирменные пиджаки, мини-юбки с высокой талией и широкие брюки освобождают вашу бунтарскую натуру.

Магазин ASOS сначала предлагал приобрести модное платье за 250 фунтов стерлингов, а это больше 20 тысяч российских рублей. Позже цена была снижена до 187,5 фунтов, что в переводе на русские деньги составляет 15 тысяч.

Однако покупатели пришли в ужас от пластикового платья с завязками впереди и заявили, что оно похоже на неоправданно дорогой кондом.

Заплатить £ 250, чтобы носить фиолетовый презерватив...

Ранее этот же интернет-магазин взбесил покупателей прозрачным платьем из плёнки за 88 долларов. Одна девушка тут же сделала такой же наряд из подручных средств и посоветовала всем следовать её примеру.

Ещё «Ридус» рассказывал, как в Сети обсуждали вызывающе сексуальную юбку. «Как под неё можно надеть трусики?!» — вопрошают потенциальные покупательницы.



Также мы писали, как в интернете беспощадно высмеяли экстремально дырявые джинсы, которые состоят из узких полосок денима на талии, боках и коленях и стоят 168 долларов — около 11 тысяч рублей.

Покупатели подняли на смех и джинсовые трусы за 470 долларов. Дизайнеров обозвали идиотами, а модную новинку — ужасной, неудобной и неприлично дорогой.

Ещё больше взбесил пользователей купальник, в котором нельзя купаться. Новинку выпустил модный дом Gucci и предлагает приобретать бесполезный предмет одежды за 380 долларов — а это больше 25 тысяч рублей.