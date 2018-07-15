Откровенные купальники из изоленты снова покоряют подиум

Мода на купальники из клейкой ленты стабильно держится в тренде уже несколько лет подряд и, кажется, всё набирает обороты. Провокационные бикини, которые просто наклеиваются на голое тело, пугают даже самых смелых модниц, однако модели в таких нарядах уже который раз покоряют модные подиумы.

Купальный костюм из изоленты придумал дизайнер Джоэл Альварез (Joel Alvarez) для американского модного дома Black Tape Project. Начав свои модные эксперименты больше десяти лет назад, он с тех пор заметно преуспел — чёрные бикини постепенно стали золотыми, бронзовыми, зелёными, синими, розовыми, серебристыми, белыми и красными.

И вот недавно на неделе пляжной моды в Майами (Miami Swim Week) на подиум снова поднялись девушки в нарядах, оставляющих очень мало простора для воображения. Собрали для вас несколько фотографий и видео, в котором можно увидеть как создаются эти откровенные купальники.

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15. Посмотрите видео, как создаются такие наряды

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Ранее «Ридус» писал про купальник с огромными вырезами для ног, который просто обескуражил пользователей, решивших, что модель надела его задом наперёд.

Также мы рассказывали, что дизайнеры представили миру бикини, в котором нельзя купаться, и самое удивительное, что новинку очень быстро раскупили.

А ещё мы сообщали, как новым модным трендом был объявлен купальник с принтом голой мужской волосатой груди. И некоторые даже осмелились его надеть.

Больше провокационных купальников из изоленты, вновь вошедших в моду, смотрите здесь. Рискнёте ли вы такое надеть?