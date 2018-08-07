15 самых смелых купальников, которые вошли в моду в этом году

Каждый сезон пляжная мода преподносит нам сюрпризы. Дизайнеры шьют удивительные вещи, черпая вдохновение то в скромном прошлом, то в инновационном будущем. За одними новинками тут же выстраивается очередь модников, другие же — непонятно, как и куда носить, ведь модельеры оставляют всё меньше места воображению и, кажется, всё больше экономят на ткани при пошиве бикини. Мы проштудировали интернет в поисках самых остромодных купальников и нашли настолько смелые и откровенные модели, что можно покраснеть от одного взгляда на них. Хотя, возможно, вы уже в таком ходите?

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Какая из моделей вам приглянулась?

Ранее «Ридус» писал про купальник с огромными вырезами для ног, который просто обескуражил пользователей, решивших, что модель надела его задом наперёд.

Также мы рассказывали, что дизайнеры представили миру бикини, в котором нельзя купаться, и самое удивительное, что новинку очень быстро раскупили.

Ещё мы писали, как новым модным трендом был объявлен купальник с принтом голой мужской волосатой груди. И некоторые даже осмелились его надеть.

А ещё мы сообщали, что в этом году в моду вновь вошли провокационные купальники из изоленты. Рискнёте ли вы такое надеть?