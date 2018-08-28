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Дырявые брюки с десятками пряжек ужаснули покупательниц

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  • 23 июля 2019, 13:00
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Беспощадная мода каждый год шокирует покупателей всё более откровенными новинками. Интернет-магазин Fashion Nova на днях представил публике брюки с большими вырезами на штанинах от лодыжки до бедра, которые соединяются между собой множеством пряжек.

Потенциальные покупательницы пришли в ужас от модной новинки с экстремальными вырезами и заявили, что под такие брюки невозможно надеть никакое бельё, а тело будет просто вываливаться из отверстий.

Понадобится два часа, чтобы надеть и снять это.
Вы серьёзно?! Кто будет носить это? Только сумасшедший!
Даже худая девушка, присев в этих штанах, будет похожа на гусеницу!
И как под это надеть трусики?!
Представляю, какой загар я получу в этом...

Дырявые брюки представлены в чёрном цвете по цене 39,98 доллара, что составляет примерно 2500 рублей, а также в белом цвете по цене 24,98 доллара, что составляет около 1500 рублей.

А вы бы надели такие модные штаны?

Ранее интернет-пользователей шокировали экстремально дырявые джинсы, которые оголяют вообще всё и едва держатся на узких полосках денима.

А также в Сети смеялись над джинсами с искусственной грязью за 400 баксов, возмущались прозрачными брюками с коровьей расцветкой и удивлялись ужасным штанам, которые носят люди на улицах.

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