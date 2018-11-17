Котёнок по примеру мамы-кошки учится просить угощение, стоя на задних лапах

В интернете стало популярным видео, где кошка стоит на задних лапах, а передние лапы складывает вместе и машет ими в сторону хозяина, выпрашивая угощение. Рядом с большой кошкой находится маленький котёнок, который, глядя на маму, повторяет за ней все движения. При этом у обоих такие большие и трогательно умоляющие глаза, что устоять совершенно невозможно.

На портале Reddit забавный ролик собрал больше 55 тысяч лайков, 180 тысяч просмотров и почти 500 комментариев, в которых пользователи призывают хозяев отдать двум пушистикам всё, что они хотят:

Боже, какие вежливые коты!

Да я бы им всё отдал, как ты мог отказать?!

Бросьте всё, что вы делаете, и дайте им всё, что они хотят, прямо сейчас!

Я бы отдал им свою душу.

И переписал на них свой дом ❤️

С такими пушистыми террористами вести переговоры бессмысленно.

Кто-нибудь может научить мою кошку тоже делать это?!

Пожалуйста, опубликуйте больше видео этого дуэта. Я могу смотреть на них весь день!

OMG ты сделал мой день! Это самое симпатичное видео из всех мною виденных. Я улыбаюсь! Спасибо за публикацию, это украсило мой день. 😊

Согласен, это потрясающе

Я мог бы смотреть это часами! Немедленно дайте им всё, что они хотят!

Какое прелестное видео)

Я хочу, чтобы мой кот просил так же. А он только требует.

Это просто восхитительно ❤️😊

Какие хитрые и чертовски очаровательные создания!

Что касается других талантливых котов, мы рассказывали, как один испугавшийся ветеринара котик внезапно заговорил на человеческом языке. И сказал всё, что он об этом думает.

А другой умный кот открыл хозяйке заблокированную дверь и помог попасть домой. И это несмотря на то, что у него лапки!

Настоящей звездой соцсетей стал дрессированный котик, которого хозяйка обучила выполнять команды. И он делает эти трюки не хуже любой собаки.

А ещё мы писали про историю девушки, которая спасла кошку, застрявшую в заборе, и привела её домой. Однако животное оказалось вовсе не кошкой.