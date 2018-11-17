Котёнок по примеру мамы-кошки учится просить угощение, стоя на задних лапах
- 23 июля 2019, 17:27
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
В интернете стало популярным видео, где кошка стоит на задних лапах, а передние лапы складывает вместе и машет ими в сторону хозяина, выпрашивая угощение. Рядом с большой кошкой находится маленький котёнок, который, глядя на маму, повторяет за ней все движения. При этом у обоих такие большие и трогательно умоляющие глаза, что устоять совершенно невозможно.
На портале Reddit забавный ролик собрал больше 55 тысяч лайков, 180 тысяч просмотров и почти 500 комментариев, в которых пользователи призывают хозяев отдать двум пушистикам всё, что они хотят:
Боже, какие вежливые коты!
Да я бы им всё отдал, как ты мог отказать?!
Бросьте всё, что вы делаете, и дайте им всё, что они хотят, прямо сейчас!
Я бы отдал им свою душу.
И переписал на них свой дом ❤️
С такими пушистыми террористами вести переговоры бессмысленно.
Кто-нибудь может научить мою кошку тоже делать это?!
Пожалуйста, опубликуйте больше видео этого дуэта. Я могу смотреть на них весь день!
OMG ты сделал мой день! Это самое симпатичное видео из всех мною виденных. Я улыбаюсь! Спасибо за публикацию, это украсило мой день. 😊
Согласен, это потрясающе
Я мог бы смотреть это часами! Немедленно дайте им всё, что они хотят!
Какое прелестное видео)
Я хочу, чтобы мой кот просил так же. А он только требует.
Это просто восхитительно ❤️😊
Какие хитрые и чертовски очаровательные создания!
Что касается других талантливых котов, мы рассказывали, как один испугавшийся ветеринара котик внезапно заговорил на человеческом языке. И сказал всё, что он об этом думает.
А другой умный кот открыл хозяйке заблокированную дверь и помог попасть домой. И это несмотря на то, что у него лапки!
Настоящей звездой соцсетей стал дрессированный котик, которого хозяйка обучила выполнять команды. И он делает эти трюки не хуже любой собаки.
А ещё мы писали про историю девушки, которая спасла кошку, застрявшую в заборе, и привела её домой. Однако животное оказалось вовсе не кошкой.
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