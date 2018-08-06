СМИ узнали о покупке весомой улики по делу о крушении MH17

Международная следственная группа (JIT) приобрела у неизвестных посредников корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого мог быть сбит малайзийский «Боинг» над Донбассом летом 2014 года, пишет «Новая газета».

«В мае 2018 года голландцы продемонстрировали оболочку ракетного двигателя с серийным номером 9032, заявив, что она, возможно, является важной уликой. Двигатель оказался в распоряжении JIT благодаря посредничеству неизвестных лиц из „ДНР“, попросивших за находку гонорар», — утверждает издание со ссылкой на неназванные источники.

Согласно сообщению источников «Новой газеты», оболочка ракетного двигателя была продана за несколько десятков тысяч долларов.



Напомним, крушение малайзийского «Боинга-777» произошло 17 июля 2014 года на востоке Украины, рядом с населенным пунктом Грабово. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли. Обстоятельства крушения выясняются уже четыре года. В мае 2018 года Международная следственная группа представила материалы расследования, согласно которым самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежащего российской 54-й зенитно-ракетной бригаде из Курска.

Власти России отвергли обвинения в уничтожении самолета и подвергли сомнению результаты работы зарубежных следователей. В Минобороны РФ заявили, что сбившая «Боинг» над Донбассом ракета была отправлена на Украину еще в советское время и состояла на вооружении ВСУ.

В июне 2019 года Международная следственная группа, назвала имена причастных к крушению пассажирского самолета: это граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (позывной Хмурый) и полковник Олег Пулатов (позывной Гюрза), а также гражданин Украины Леонид Харценко (позывной Крот). Ожидается, что всем им будут предъявлены обвинения в убийстве. Судебное заседание по этому делу состоится 9 марта 2020 года.



В начале июля 2019 года Украинские спецслужбы похитили и вывезли в Киев проживавшего в городе Снежное на территории Донецкой Народной Республики бывшего командира ПВО Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, который может стать свидетелем либо обвиняемым по делу о катастрофе MH17. Накануне Совет Евросоюза принял декларацию, в которой призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» и «полностью сотрудничать с проводимым расследованием».