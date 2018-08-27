Следствие назвало имена причастных к крушению Boeing MH17

Международная следственная группа, занимающаяся расследованием катастрофы малайзийского Boeing MH17, назвала имена причастных к крушению пассажирского самолета, сообщает нидерландский портал RTL Nieuws.

По данным следствия, фигурантами дела стали граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (позывной Хмурый) и полковник Олег Пулатов (позывной Гюрза), а также гражданин Украины Леонид Харценко (позывной Крот).

Отмечается, что всем им будут предъявлены обвинения в убийстве. Судебное заседание по этому делу состоится 9 марта 2020 года, отмечает издание.

В свою очередь бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) заявил «Интерфаксу», что ополчение республики на причастно к крушению малайзийского авиалайнера.

Ранее голландский телеканал NPO 2 назвал имена четырех вероятных фигурантов расследования дела о катастрофе малайзийского лайнера. Среди них были Дубинский и Пулатов, однако отсутствовали Гиркин и Харченко. Вместо них телеканал указал полковника Сергея Мучкаева и украинца Ивана Безъязыкова.

Напомним, крушение малайзийского Boeing 777 произошло 17 июля 2014 года на востоке Украины, рядом с населенным пунктом Грабово. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли. Обстоятельства крушения выясняются уже четыре года, и на данный момент это одно из крупнейших расследований в истории авиакатастроф — по количеству вовлеченных в него стран и задействованных специалистов.

В 2014 году в ДНР заявили, что пассажирский авиалайнер был сбит украинским самолетом: перед катастрофой украинский штурмовик Су-25 под управлением капитана Владислава Волошина из 299-й бригады тактической авиации вылетел с аэродрома, имея ракеты класса «воздух — воздух», а вернулся уже без боекомплекта. Утвержденный командиром в/ч А4104 полковником Геннадием Дубовиком план полета совпал с маршрутом сбитого пассажирского лайнера. В марте 2018 года капитан Волошин умер при вызывающих вопросы обстоятельствах.

В 2015 году появилась информация, что самолет был сбит зенитной управляемой ракетой, выпущенной из комплекса ПВО «Бук-М1». В том же году американский телеканал CNN заявил, что эксперты возлагают всю вину за трагедию на Россию, поскольку малайзийский Boeing якобы был сбит из района, контролируемого ополченцами. Согласно этой версии, поразивший «Боинг» ЗРК «Бук» сперва доставили из России, а потом вернули обратно. Такую версию поддерживает Украина, но подвергает сомнению Малайзия. Премьер-министр страны Махатхир Мохамад заявил, что правительство Малайзии хочет получить «веские доказательства» того, что именно Россия несет ответственность за трагедию, и выразил протест против отстранения малайзийских специалистов от расследования.

В мае 2018 года Совместная следственная группа (JIT) представила материалы расследования, согласно которым самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежащего российской 54-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Власти России отвергают обвинения в уничтожении самолета и подвергают сомнению результаты работы зарубежных следователей. В сентябре 2018 года в Минобороны РФ заявили, что ракеты для украинских ЗРК «Бук» производились на Долгопрудненском научно-производственном предприятии, а в 1986 году были отправлены на Украину и потому не могут сегодня считаться российскими. Также Москву категорически не устраивает, что российских экспертов не допускают к участию в расследовании.

