Украинские спецслужбы похитили экс-начальника ПВО Славянской бригады ДНР

Украинские спецслужбы похитили и вывезли в Киев проживавшего в городе Снежное на территории Донецкой народной республики бывшего командира ПВО Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха.



Факт задержания Цемаха подтвердили его киевский адвокат и дочь, сообщает Русская служба «Би-би-си». «28 июня в день конституции Украины он был доставлен в Киев, а 29 июня Шевченковский районный суд Киева принял решение о его аресте на два месяца, дата апелляции пока не назначена», — сообщил журналистам адвокат задержанного Роман Гонтарев.

По информации донецкого политолога Романа Манекина, 58-летний Цемах «на собственной машине был вывезен через один из пунктов пропусков („Марьинка“) на коляске под видом парализованного отца по подложным документам».

Известно, что Владимиру Цемаху было предъявлено обвинение по части 1 статьи 258−3 Уголовного кодекса Украины — «Создание террористической группы или террористической организации», ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Дочь ополченца Мария Цемах рассказал журналистам, что опасается ложных обвинений в адрес отца в связи с делом о крушении малайзийского «Боинга», который 7 июля 2014 года был сбит и упал рядом с городом Снежное. По ее словам, Владимир Цемах возглавил подразделение ПВО лишь в октябре 2014 года, а во время событий с «Боингом» был рядовым ополченцем и дежурил на блокпосту. «Он вышел воевать, как и все сторонники мирной жизни на нашей земле», — отметила она.

В июне 2019 года Международная следственная группа, занимающаяся расследованием катастрофы MH17, назвала имена причастных к крушению пассажирского самолета: это граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (позывной Хмурый) и полковник Олег Пулатов (позывной Гюрза), а также гражданин Украины Леонид Харценко (позывной Крот). Ожидается, что всем им будут предъявлены обвинения в убийстве. Судебное заседание по этому делу состоится 9 марта 2020 года.

Напомним, крушение малайзийского «Боинга-777» произошло 17 июля 2014 года на востоке Украины, рядом с населенным пунктом Грабово. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли. Обстоятельства крушения выясняются уже четыре года, и на данный момент это одно из крупнейших расследований в истории авиакатастроф — по количеству вовлеченных в него стран и задействованных специалистов.



В мае 2018 года Международная следственная группа (JIT) представила материалы расследования, согласно которым самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежащего российской 54-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Власти России отвергли обвинения в уничтожении самолета и подвергли сомнению результаты работы зарубежных следователей.

