ЕС призвал Россию покаяться в крушении MH17

Совет Евросоюза принял декларацию, в которой призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга», который 17 июля 2014 года был сбит и упал рядом с городом Снежное Донецкой области неподалеку от российско-украинской границы.

«ЕС призывает Россию принять на себя ответственность и полностью сотрудничать с проводимым расследованием. ЕС выражает свою полную уверенность в независимости и профессионализме предстоящих судебных процедур», — сказано в тексте опубликованной на сайте организации декларации.

В Совет Евросоюза также приветствовали заявление занимающейся расследованием катастрофы MH17 Международной следственной группы (JIT) от 19 июня 2019 года о том, что «в Нидерландах будут предъявлены уголовные обвинения четырем лицам».



Напомним, крушение малайзийского «Боинга-777» произошло 17 июля 2014 года на востоке Украины, рядом с населенным пунктом Грабово. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли. Обстоятельства крушения выясняются уже четыре года, и на данный момент это одно из крупнейших расследований в истории авиакатастроф — по количеству вовлеченных в него стран и задействованных специалистов.

В мае 2018 года Международная следственная группа (JIT) представила материалы расследования, согласно которым самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежащего российской 54-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Власти России отвергли обвинения в уничтожении самолета и подвергли сомнению результаты работы зарубежных следователей.



В июне 2019 года Международная следственная группа, назвала имена причастных к крушению пассажирского самолета: это граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (позывной Хмурый) и полковник Олег Пулатов (позывной Гюрза), а также гражданин Украины Леонид Харценко (позывной Крот). Ожидается, что всем им будут предъявлены обвинения в убийстве. Судебное заседание по этому делу состоится 9 марта 2020 года.