На акциях протеста в Грузии произошли столкновения

В Грузии у здания телеканала «Рустави 2» в Тбилиси возобновились акции протеста против разжигания российско-грузинского конфликта, спровоцированные телеведущим Георгием Габунией, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина и его семью. Одновременно в центре грузинской столицы на проспект Руставели проходят еще несколько протестных уличных акций, в том числе против проведения гей-парада.

«Площадь у здания парламента с утра заняли радикальные группировки, в их числе „Грузинский марш“. Члены этих группировок заявили журналистам, что намерены навести в Тбилиси порядок и прекратить „марши и акции извращенцев“», — сообщает «Интерфакс».



По другую сторону полицейского кордона находятся участники акции протеста, проходящей 18 дней подряд под лозунгом «Нет российской оккупации» и с требованием отставки министра внутренних дел Грузии Гиоргия Гахария. Эта группа недовольных возмущается выступлением на Межпарламентской ассамблее православия главы российской делегации Сергея Гаврилова. Депутаты оппозиционных партий использовали визит Гаврилова в Тбилиси, чтобы вывести своих сторонников на улицы и добиться оставки премьер-министра.

«В этом противостоянии уже пролилась первая кровь. У здания парламента протестующие разбили голову стороннику антироссийской акции. Полицейские оперативно доставили раненого к машине скорой помощи», — сообщает агенство.

Видеозапись с противостоянием участников протестов на проспекте Руставели опубликовало агенство «Sputnik Грузия».



Воспользовавшись конфликтом между противниками секс-меньшинств и националистами, о себе заявили и ЛГБТ-активисты. Участники Парада гордости с флагами и соответствующей символикой подошли к зданию МВД на окраине Тбилиси, на Кахетинском шоссе.

Напомним, 7 июня ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния посвятил около минуты своей авторской передачи «Постскриптум» оскорблениям в адрес Владимира Путина, а также его покойных родителей и «рабов» президента России. В тот же день копии записи скандального эфира оказались доступны на YouTube и других интернет-ресурсах, вызвав резкую реакцию как в Грузии, так и в России.



В тот же день у здания, где расположена редакция «Рустави 2», собрался стихийный митинг недовольных граждан, из-за чего телеканал прервал вещание на одну ночь и заявил об угрозах в адрес журналистов. Участники митинга потребовали уволить Габунию и отстранить от работы руководство телеканала. В результате Георгий Габуния не был уволен, а лишь отстранен от работы на телеканале на два месяца.

