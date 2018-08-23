найти ×
   
  • USD
    63.40
  • EUR
    71.54
СохранитьСохранено0
×

002907

Пилот Су-27 снял на видео перехват самолета ВМС США над Черным морем

Small f78f8d6c11

Пресс-служба Минобороны сообщила о перехвате американского самолета-разведчика Р-8А Poseidon в небе над Черным морем неподалеку от побережья Крыма. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А „Посейдон“», — цитирует РЕН ТВ сообщение оборонного ведомства.

В результате американский «Посейдон» сменил направление полета и удалился от государственной границы РФ. Видеозапись перехвата, снятую пилотом российского истребителя, опубликовал в своем Твиттере военкор Александр Коц.

Недавно пресс-служба Министерства обороны РФ публиковала видеозапись перехвата американского стратегического бомбардировщика В-52Н в приграничном воздушном пространстве, а до этого в Сети оказалась запись перехвата самолетов-разведчиков ВВС США RC-135 и ВВС Швеции «Гольфстрим» над Балтийским морем. В обоих случаях на перехват вылетали пилоты российских истребителей Су-27.

Наиболее часто российские и натовские военные самолеты контактируют в небе над Прибалтикой. Так, 23 марта дежурные истребители Су-27 дважды за сутки сопровождали американские стратегические бомбардировщики B-52H над нейтральными водами Балтийского моря, не дав им приблизиться к российской границе. В начале марта Минобороны сообщало о перехвате Су-27 американского самолета-разведчика RC-135. После этого, по данным Национального центра управления обороны, самолеты ВВС США выполнили еще семь полетов над Балтийским морем.

В последние месяцы российские пилоты активно действуют и над Средиземным морем. В начале июня пресс-служба Шестого флота Военно-морских сил США сообщила о перехвате своего разведывательного самолета российским истребителем Су-35.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
15038555читать позжечитаю позже
Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
7296592читать позжечитаю позже

главное

|статья

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль

«Передо мной простирается будущее, и я не могу его дождаться». Из последних интервью Мэрилин Монро, июль 1962 г.

107027754читать позжечитаю позже

Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях23 августа 2018

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

807807читать позжечитаю позже