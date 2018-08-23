Пилот Су-27 снял на видео перехват самолета ВМС США над Черным морем

Пресс-служба Минобороны сообщила о перехвате американского самолета-разведчика Р-8А Poseidon в небе над Черным морем неподалеку от побережья Крыма. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А „Посейдон“», — цитирует РЕН ТВ сообщение оборонного ведомства.

В результате американский «Посейдон» сменил направление полета и удалился от государственной границы РФ. Видеозапись перехвата, снятую пилотом российского истребителя, опубликовал в своем Твиттере военкор Александр Коц.

Недавно пресс-служба Министерства обороны РФ публиковала видеозапись перехвата американского стратегического бомбардировщика В-52Н в приграничном воздушном пространстве, а до этого в Сети оказалась запись перехвата самолетов-разведчиков ВВС США RC-135 и ВВС Швеции «Гольфстрим» над Балтийским морем. В обоих случаях на перехват вылетали пилоты российских истребителей Су-27.

Наиболее часто российские и натовские военные самолеты контактируют в небе над Прибалтикой. Так, 23 марта дежурные истребители Су-27 дважды за сутки сопровождали американские стратегические бомбардировщики B-52H над нейтральными водами Балтийского моря, не дав им приблизиться к российской границе. В начале марта Минобороны сообщало о перехвате Су-27 американского самолета-разведчика RC-135. После этого, по данным Национального центра управления обороны, самолеты ВВС США выполнили еще семь полетов над Балтийским морем.

В последние месяцы российские пилоты активно действуют и над Средиземным морем. В начале июня пресс-служба Шестого флота Военно-морских сил США сообщила о перехвате своего разведывательного самолета российским истребителем Су-35.