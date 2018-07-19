Российский Су-27 перехватил самолет-шпион США над Балтикой

Министерство обороны России сообщило о перехвате истребителем Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне самолета США над Балтикой.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик США RC-135», — сказано в пресс-релизе Минобороны.

В ведомстве отметили, что после удаления иностранного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

В январе 2019 года российский истребитель Су-27 перехватил над Балтийским морем самолет-шпион ВВС США P-8A Poseidon. До этого в Минобороны РФ сообщали о перехвате истребителем Су-27 в том же районе шведского разведывательного самолета-разведчика «Гольфстрим», который приблизился к российской границе с выключенным транспондером.

В феврале общественность как в России, так и за рубежом горячо обсуждала перехват российским Су-27 натовского истребителя F-15, который произошел в июне 2017 года после того, как иностранный пилот позволил себе слишком близко подлететь к правительственному лайнеру. Оказалось, что инцидент был записан на камеру, а затем запись выложили в Сеть.