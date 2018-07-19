Минобороны показало видео перехвата B-52H

Пресс-служба Министерства обороны РФ опубликовала видеозапись перехвата американского стратегического бомбардировщика В-52Н российским истребителем Су-27 в приграничном воздушном пространстве.

«Нарушений государственной границы РФ зафиксировано не было. Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в российском оборонном ведомстве.



Два бомбардировщика В-52Н ВВС США были замечены у государственной границы России в районе Черного и Балтийского морей, в каком именно месте была сделана запись — не уточняется.



Прибалтика является местом постоянного контакта российских и натовских военных самолетов. 23 марта дежурные истребители Су-27 дважды за сутки сопровождали американские стратегические бомбардировщики B-52H над нейтральными водами Балтийского моря, не дав им приблизиться к российской границе. В начале марта Минобороны сообщало о перехвате Су-27 американского самолета-разведчика RC-135. После этого, по данным Национального центра управления обороны, самолеты ВВС США выполнили еще семь полетов над Балтийским морем.

В последние месяцы российские пилоты активно действуют и над Средиземным морем. Так, в начале июня пресс-служба Шестого флота Военно-морских сил США сообщила о перехвате своего разведывательного самолета российским истребителем Су-35.