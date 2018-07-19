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Минобороны показало видео перехвата B-52H

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© social media

© social media

Пресс-служба Министерства обороны РФ опубликовала видеозапись перехвата американского стратегического бомбардировщика В-52Н российским истребителем Су-27 в приграничном воздушном пространстве.

«Нарушений государственной границы РФ зафиксировано не было. Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Два бомбардировщика В-52Н ВВС США были замечены у государственной границы России в районе Черного и Балтийского морей, в каком именно месте была сделана запись — не уточняется.

Прибалтика является местом постоянного контакта российских и натовских военных самолетов. 23 марта дежурные истребители Су-27 дважды за сутки сопровождали американские стратегические бомбардировщики B-52H над нейтральными водами Балтийского моря, не дав им приблизиться к российской границе. В начале марта Минобороны сообщало о перехвате Су-27 американского самолета-разведчика RC-135. После этого, по данным Национального центра управления обороны, самолеты ВВС США выполнили еще семь полетов над Балтийским морем.

В последние месяцы российские пилоты активно действуют и над Средиземным морем. Так, в начале июня пресс-служба Шестого флота Военно-морских сил США сообщила о перехвате своего разведывательного самолета российским истребителем Су-35.

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Названы самые популярные профессии у российских мужчин и женщин

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала наиболее популярные профессии у российских мужчин и женщин.

Согласно проведенному исследованию, женщины в прошлом году чаще всего работали продавцами (4,7 миллиона человек).

На втором месте списка оказались работники образования (3,7 миллиона).

Следом за ними идут специалисты в области бизнеса и администрирования (3,3 миллиона) и представители экономической и административной сферы (2,2 миллиона), сообщает RT.

Больше всего мужчин в России в 2018 году работало водителями или операторами подвижного оборудования (6,6 миллиона человек).

На втором месте — рабочие металлообрабатывающего и машиностроительного производства (3,8 миллиона).

Далее следуют строители (2,2 миллиона) и охранники (2,2 миллиона), а также специалисты в области науки и техники (2,1 миллиона), отмечает ФАН.

Как сообщал «Ридус», в апреле Росстат назвал самые высокооплачиваемые профессии в России.

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