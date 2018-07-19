Шестой флот США пожаловался на российский Су-35

Пресс-служба Шестого флота Военно-морских сил США сообщила о перехвате своего разведывательного самолета российским истребителем Су-35 над Средиземным морем.

«Инцидент произошел 4 июня в международном воздушном пространстве. По информации американской стороны, за 175 минут российский Су-35 трижды выполнял перехват самолета США. При этом одну из встреч сочли небезопасной, так как перехват якобы осуществлялся на высокой скорости и создал риск для членов экипажа», — пишет газета «Известия».

В пресс-службе подчеркнули, что американский самолет не провоцировал российскую сторону, и призвали Россию придерживаться международных стандартов обеспечения безопасности в воздушном пространстве.

Обычно российские истребители активно взаимодействуют с американскими в Прибалтике, тогда как перехваты над Средиземным морем происходят сравнительно редко. Так, в марте 2019 года Минобороны РФ сообщило о перехвате истребителем Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне самолета США над Балтикой.

В январе российский истребитель Су-27 перехватил над Балтийским морем самолет-шпион ВВС США P-8A Poseidon. До этого в Минобороны РФ сообщали о перехвате истребителем Су-27 в том же районе шведского разведывательного самолета «Гольфстрим», который приблизился к российской границе с выключенным транспондером.