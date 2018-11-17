Появились детали версии с замыканием на «Лошарике» в Баренцевом море

СМИ назвали короткое замыкание в распределительном щите и пожар одной из наиболее вероятных причин гибели российских моряков-подводников в водах Баренцева моря на глубоководной станции АС-31, более известной как «Лошарик», и в деталях описали возможную картину трагедии.

«В качестве одной из причин трагедии рассматривается короткое замыкание в одном из распределительных щитов. Это могло вызвать возгорание оплетки кабелей или трансформаторного масла, а вентиляция разнесла дым по отсекам. Большинство гидронавтов в это время отдыхали и не успели воспользоваться индивидуальными средствами защиты», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на близкий к отряду гидронавтов источник.

Согласно этой версии, в результате пожара выжила только заступившая на последнее в сутках дежурство около 21 часа вахта из пяти человек, которая сумела локализовать распространение огня и вернуть станцию на подлодку-носитель.

Особую опасность короткого замыкания на АС-31 источники издания объясняют использованием в некоторых приборах тока большой силы до тысячи ампер. При такой силе тока короткое замыкание вызывает разрушение в щитках и пожар. В свою очередь, дым от горящей оплетки кабелей или масла ядовит и способен погубить человека всего за несколько вдохов, так что отдыхавшие моряки могли не успеть воспользоваться портативными дыхательными аппаратами и подключиться к предусмотренной на случай пожаров стационарной дыхательной системе станции.

«За 45 лет существования отряда гидронавтов (войсковая часть 45707) с их станциями не произошло ни одной серьезной, которая привела бы к человеческим жертвам, аварии, поэтому специалисты по исследованию глубин не имели реального опыта борьбы с пожарами», — отмечает «Коммерсант».



Напомним, по официальной версии 14 российских моряков-подводников погибли на глубоководном аппарате в Баренцевом море во время пожара из-за отравления продуктами горения. ЧП произошло 1 июля около 20:30 на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки проекта 10831, также известной как «Лошарик». Судно занималось изучением дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России.

Президент Владимир Путин назвал состав команды высокопрофессиональным: 7 капитанов 1-го ранга, 2 Героя России. Позже Минобороны опубликовало список их имен, также появились фотографии подлодки-носителя глубоководного аппарата на базе Северного флота, и погибших моряков. Тип подводного аппарата, на котором произошла авария, власти называть отказались. Как объяснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это сделано из-за того, что все данные об аппарате абсолютно секретны и не подлежат раскрытию, хотя в СМИ о нем можно найти довольно много информации.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о проведении мероприятий по обследованию аппарата и установлению причин трагедии, а также раскрыл часть подробностей аварии. По его словам военные ценой своих жизней смогли спасти как подводное судно, так и других находившихся на борту людей. «В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски», — подчеркнул Шойгу.

