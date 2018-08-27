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Путин: среди погибших подводников было семь капитанов 1-го ранга

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин отменил запланированный визит в Тверскую область на форум «Реки России» в связи гибелью 14 моряков-подводников.

Российский лидер встретился с министром обороны Сергеем Шойгу и поручил ему лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах трагедии с научно-исследовательским судном.

Президент подчеркнул, что по прибытии Шойгу должен лично доложить о ситуации.

Министр обороны в свою очередь отметил, что сейчас проводятся мероприятия по обследованию аппарата и установлению причин трагедии.

Глава российского государства выразил соболезнования семьям погибших во время пожара на глубоководном судне подводников.

Путин добавил, что, по его данным, состав команды был высокопрофессиональным: 7 капитанов 1-го ранга, 2 героя России, сообщает RT.

«Это большая потеря», — сказал президент во время встречи с Шойгу.

Как сообщал «Ридус», из-за отравления продуктами горения во время пожара на российском глубоководном аппарате погибли 14 моряков. Глубоководное судно занималось изучением дна Мирового океана.

По данным источника РБК, ЧП произошло 1 июля около 20:30 на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки проекта 10831, также известной как «Лошарик».

«Лошарик» — российская атомная глубоководная подводная лодка, глубина погружения может достигать 6 тысяч метров. Глубоководный спускаемый аппарат крепится к подлодке снизу.

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