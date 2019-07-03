Минобороны обнародовало список погибших в Баренцевом море моряков

Министерство обороны России обнародовало имена подводников, погибших в понедельник, 1 июля, во время пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

В списке погибших членов экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата значатся:

Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Долонский Денис Владимирович Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Филин Николай Иванович капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович капитан 1 ранга Иванов Константин Анатольевич капитан 1 ранга Опарин Денис Александрович капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич капитан 2 ранга Авдонин Александр Валерьевич капитан 2 ранга Данильченко Сергей Петрович капитан 2 ранга Соловьев Дмитрий Александрович подполковник медицинской службы Васильев Александр Сергеевич капитан 3 ранга Кузьмин Виктор Сергеевич капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич

Список погибших подводников опубликован на сайте военного ведомства.

Ранее Министерство обороны перечислило звания погибших при трагических обстоятельствах моряков, отмечает газета «Известия».

Как сообщал «Ридус», перед тем фотографии фотографии 14 погибших российских подводников были опубликованы в Сети.

В четверг, 4 июля, в Кронштадте пройдет панихида по погибшим, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Петербургской епархии.

По словам собеседник агентства, в ней примут участие 180 священнослужителей, которые накануне приехали в Петербург на совещание по случаю 10-летия восстановления института военного духовенства.

Напомним, по официальной версии 14 российских моряков-подводников погибли на глубоководном аппарате в Баренцевом море во время пожара из-за отравления продуктами горения. ЧП произошло 1 июля около 20:30 на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки проекта 10831, также известной как «Лошарик».

Судно занималось изучением дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России. По словам президента Владимира Путина, состав команды был высокопрофессиональным: 7 капитанов первого ранга, 2 героя России.

Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании в Североморске раскрыл часть подробностей аварии на исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море. Он также сообщил, что все 14 погибших подводников будут представлены к госнаградам.

