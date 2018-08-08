14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате

Во время пожара на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков-подводников, сообщает Министерство обороны РФ.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел в российских водах в понедельник, 1 июля.

На научно-исследовательском аппарате во время проведения батиметрических измерений возник пожар.

В результате подводники погибли из-за отравления продуктами горения.

Глубоководное судно занималось изучением дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России.