14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате
- 02 июля 2019, 16:57
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Во время пожара на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков-подводников, сообщает Министерство обороны РФ.
В ведомстве отметили, что инцидент произошел в российских водах в понедельник, 1 июля.
На научно-исследовательском аппарате во время проведения батиметрических измерений возник пожар.
В результате подводники погибли из-за отравления продуктами горения.
Глубоководное судно занималось изучением дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России.
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