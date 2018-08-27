найти ×
   
  • USD +0.27
    63.50
  • EUR +0.20
    71.60
СохранитьСохранено0
×

305612

Опубликованы снимки секретной подлодки, где погибли российские моряки

Small f78f8d6c11
© Лев Федосеев/ТАСС

© Лев Федосеев/ТАСС

Агентство ТАСС опубликовало две фотографии перенесшей аварию подводной лодки специального назначения «Оренбург» на базе Северного флота в Североморске в Мурманской области. Именно эта подлодка является носителем для секретного глубоководного аппарата, на котором 1 июля погибли 14 российских моряков-подводников.

«Спасательный буксир Северного флота (слева) и АПЛ спецназначения проекта 09786 „Оренбург“, носитель атомной глубоководной станции (АГС) проекта 10831 (справа) на одной из баз Северного флота», — гласит подпись к снимкам фотографа Льва Федосеева.

Судя по данным к снимкам, оба были сделаны в среду, 3 июля. Как выглядит строго засекреченный атомный глубоководный аппарат проекта 10831, известный как «Лошарик», по фотографиями судить нельзя, однако еще в 2016 году американские военные подготовили доклад с его упоминанием и иллюстрацией.

© Лев Федосеев/ТАСС

Доклад с упоминанием «Лошарика» был подготовлен главным инженером научно-технологического подразделения командования воздушно-космической обороны США (NORAD) и северного командования ВС США (USNORTHCOM) Робом Брюннером, и в настоящее время доступен в Сети.

© ndiastorage. blob. core. usgovcloudapi. net

Напомним, по официальной версии 14 российских моряков-подводников погибли на глубоководном аппарате в Баренцевом море во время пожара из-за отравления продуктами горения. ЧП произошло 1 июля около 20:30 на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки проекта 10831, также известной как «Лошарик». Судно занималось изучением дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России.

Президент Владимир Путин назвал состав команды высокопрофессиональным: 7 капитанов 1-го ранга, 2 Героя России. Позже Минобороны опубликовало список их имен, также появились и фотографии. Тип подводного аппарата, на котором произошла авария, власти называть не стали. Как объяснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это сделано из-за того, что все данные об аппарате абсолютно секретны и не подлежат раскрытию.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о проведении мероприятий по обследованию аппарата и установлению причин трагедии, а также раскрыл часть подробностей аварии. По его словам военные ценой своих жизней смогли спасти как подводное судно, так и других находившихся на борту людей. «В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски», — подчеркнул Шойгу.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль
105027754читать позжечитаю позже
Город
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях
807807читать позжечитаю позже

главное


Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро

Вырученные деньги пойдут на финансирование иллюстрированной книги о пандах венского зоопарка.

8124638читать позжечитаю позже

Общество
Юмор
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов27 августа 2018

Размножив окружающую действительность.

13255849читать позжечитаю позже