Опубликованы снимки секретной подлодки, где погибли российские моряки

Агентство ТАСС опубликовало две фотографии перенесшей аварию подводной лодки специального назначения «Оренбург» на базе Северного флота в Североморске в Мурманской области. Именно эта подлодка является носителем для секретного глубоководного аппарата, на котором 1 июля погибли 14 российских моряков-подводников.

«Спасательный буксир Северного флота (слева) и АПЛ спецназначения проекта 09786 „Оренбург“, носитель атомной глубоководной станции (АГС) проекта 10831 (справа) на одной из баз Северного флота», — гласит подпись к снимкам фотографа Льва Федосеева.



Судя по данным к снимкам, оба были сделаны в среду, 3 июля. Как выглядит строго засекреченный атомный глубоководный аппарат проекта 10831, известный как «Лошарик», по фотографиями судить нельзя, однако еще в 2016 году американские военные подготовили доклад с его упоминанием и иллюстрацией.

Доклад с упоминанием «Лошарика» был подготовлен главным инженером научно-технологического подразделения командования воздушно-космической обороны США (NORAD) и северного командования ВС США (USNORTHCOM) Робом Брюннером, и в настоящее время доступен в Сети.

Напомним, по официальной версии 14 российских моряков-подводников погибли на глубоководном аппарате в Баренцевом море во время пожара из-за отравления продуктами горения. ЧП произошло 1 июля около 20:30 на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки проекта 10831, также известной как «Лошарик». Судно занималось изучением дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России.

Президент Владимир Путин назвал состав команды высокопрофессиональным: 7 капитанов 1-го ранга, 2 Героя России. Позже Минобороны опубликовало список их имен, также появились и фотографии. Тип подводного аппарата, на котором произошла авария, власти называть не стали. Как объяснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это сделано из-за того, что все данные об аппарате абсолютно секретны и не подлежат раскрытию.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о проведении мероприятий по обследованию аппарата и установлению причин трагедии, а также раскрыл часть подробностей аварии. По его словам военные ценой своих жизней смогли спасти как подводное судно, так и других находившихся на борту людей. «В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски», — подчеркнул Шойгу.

