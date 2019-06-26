Верховный суд разрешил лишать водительских прав на год за нечитаемые номера

Пленум Верховного суда России выпустил новое постановление, разъясняющее судам и дорожной полиции, в каких случаях и как именно автовладельцев можно наказывать за нечитаемые государственные знаки по 12-й статье Административного кодекса.

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тысяч рублей или даже лишить прав. Для этого инспектор должен доказать суду умышленность действий автомобилиста (например, на фото видно, что вся машина чистая, а госзнак грязный)», — пишет газета «Коммерсант».

Если же водитель механически удалил символы на номере, подчистил или подкрасил буквы, то суды отныне должны расценивать это как управление авто с подложными номерами и будут вправе лишать прав на срок до года.



В том случае, когда номер покрылся грязью или снегом при движении по трассе, но умышленность действий водителя не доказана, применять можно будет только предупреждение или 500-рублевый штраф, предусмотренный частью первой 12-й статьи КоАП, рассудили в Верховном суде.



В декабре 2018 года Верховный суд РФ уже занимался проблемой нечитаемых номерных знаков и выпустил разъяснение, что, если регистрационные номера автомобиля заляпаны грязью, снегом или наледью в связи с погодными условиями, это не является поводом для такого же наказания водителя, как за умышленное изменение номеров, сокрытие букв или цифр.

Таким образом, ключевым моментом в разбирательстве вокруг нечитаемых номеров стало доказательство умысла водителя на их сокрытие. Инспекторам придется фотографировать машину нарушителей, чтобы не идти в суд с «голыми руками».

Напомним, с 1 марта в Москве заработала новая система автоматической фиксации дорожных нарушений, которая будет наказывать водителей, задержавшихся во время затора на перекрестке, размеченном желтой «вафельницей». Размер штрафа за нарушение правил проезда «вафельной» разметки составляет одну тысячу рублей.

Кроме того, недавно руководство ГИБДД выступило за резкое увеличение штрафа для автомобилистов за превышение максимально разрешенной скорости на 20—40 км/ч — сразу в шесть раз до 3 тысяч рублей, а также предложило лишить скидки 50% при безотлагательной оплате штрафов лихачей, которые часто превышают скорость.



Но и это не все: представители Национальной технологической инициативы «Автонет» предложили ввести платные перекрестки в России ради избавления от пробок. Соответствующий эксперимент планируется начать в 2020 году в одном из городов России.



Единственное послабление для автовладельцев, которое ожидается в текущем году, — это отмена штрафа за тонировку стекол.