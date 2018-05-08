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Штраф за превышение скорости могут увеличить в шесть раз

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Руководство ГИБДД выступило за резкое увеличение штрафа для автомобилистов за превышение максимально разрешенной скорости на 20−40 км/ч — сразу в шесть раз до 3 тысяч рублей.

«Мы предлагаем кратно увеличить размер штрафа за превышение скорости в пределах 20−40 километров в час до 3 тысяч рублей», — заявил на общественных слушаниях в Госдуме замглавы ГИБДД Олег Понарьин.

Как сообщает газета «Известия», Понарьин также предложил лишить скидки 50% при безотлагательной оплате штрафов лихачей, кто которые часто превышают скорость. По его словам, такая мера необходима для того, чтобы остановить рост числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с этим видом нарушения ПДД.

Напомним, до 2013 года в России штрафовали водителей за превышение скорости более чем на 10 км/ч, а затем увеличили допустимый порог в два раза. В 2014 году в МВД подготовили законопроект об отмене этого порога, документ направили в правительство, однако до Госдумы он не дошел.

Сейчас нештрафуемый порог составляет 20 км/ч выше определенной знаками скорости и в Госдуме еще с прошлого года раздумывают над его отменой или сокращением до 10 км/ч. Минтранс выступает в поддержку этой идеи, но эксперты на высказывают сомнения в том, что это стоит делать. С одной стороны, отмена скоростного «люфта» одномоментно увеличит поступления в бюджет за счет штрафов. С другой стороны, представители тех самых элит сами не против погонять с ветерком.

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