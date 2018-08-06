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В России предложили ввести платный проезд по перекресткам

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© Сергей Бобылев/ТАСС

Представители Национальной технологической инициативы «Автонет» предложили ввести платные перекрестки в России ради избавления от пробок. Соответствующий эксперимент планируется начать в 2020 году в одном из городов России.

Идея заключается в том, чтобы ввести плату за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы и таким образом стимулировать автомобилистов выбирать пути объезда или менять время своей поездки.

Как сообщает РИА Новости, в «Автонете» опираются на результаты эксперимента в Стокгольме, когда на перекрестках установили радары и камеры, а деньги списывались с банковского счета водителя. В результате пробок стало меньше на 22%, число ДТП сократилось на 10%, содержание углекислого газа упало 14%.

Среди возможных городов, где могут в экспериментальном режиме появиться платные перекрестки, Липецк, Нижний Новгород и Ульяновск.

Напомним, с 1 марта в Москве заработала новая система автоматической фиксации дорожных нарушений, которая будет наказывать водителей, задержавшихся во время затора на перекрестке, размеченном желтой «вафельницей». Камеры фиксируют нарушение в том случае, если во время затора автомобилист останавливается в зоне «вафельной» разметки минимум на 5 секунд и тем самым создает помехи другим участникам движения. Размер штрафа за нарушение правил проезда «вафельной» разметки составляет одну тысячу рублей. Первым перекрестком, где начали штрафовать по новым правилам, стало пересечение Садового кольца и Орликова переулка.

Кроме того, недавно руководство ГИБДД выступило за резкое увеличение штрафа для автомобилистов за превышение максимально разрешенной скорости на 20—40 км/ч — сразу в шесть раз до 3 тысяч рублей, а также предложило лишить скидки 50% при безотлагательной оплате штрафов лихачей, которые часто превышают скорость. По мнению полицейских, такая мера необходима для того, чтобы остановить рост числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с этим видом нарушения ПДД.

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Комментарии (2)

  • Small 47fdacc12d
    Romekсегодня, 09:34

    Хоть бы раз взяли Европу не в пример поборов а выплат.
    В 20м году будут перекрестки оплачиваться в определенных местах в часы пик, а в 23-м - каждый перекресток в любое время дня и недели. Уже пройдено с парковками.

  • Small bb47fc0bbb
    Ольга Доновинасегодня, 09:58

    Либо сожги бензин на объезды, либо плати ренту ______
    Слуги народа варварски увеличивают свою ренту со всех ресурсов: углеводородов, народа, имущественного достояния страны, изолированного от серой массы сервиса класса лакшери, наследуемых должностей и т.д. и т.п. Методика наращивания эффективности в работе с нефтью и народом одинакова. Вначале всё идёт естественным путем, затем – нагнетают давление, а затем – пускаются во все тяжкие, применяя гидроразрывы и выворачивая всё наизнанку.

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