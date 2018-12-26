Верховный суд разъяснил, когда нельзя наказывать за грязные номера машин

Верховный суд РФ в очередной раз разъяснил, что, если регистрационные номера автомобиля заляпаны грязью, снегом или наледью, это не является поводом для такого же наказания водителя, как за умышленное изменение номеров, сокрытие букв или цифр, пишет «Российская газета».

Пленум Верховного суда пояснял, как применять в таких случаях те или иные нормы, еще в 2006 году.

Тем не менее 12 ноября 2016 года в столице на Ленинском проспекте сотрудниками ГИБДД был остановлен некий водитель Гвоздев, в отношении которого составили протокол, что он якобы управлял автомобилем с госзнаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих и затрудняющих их идентификацию.

Наказание за такое нарушение — 5 тысяч рублей штрафа или лишение прав на срок от одного месяца до трех.

Водитель с утверждением полицейских не согласился, поскольку его номера были заляпаны снегом и грязью.

Однако, как пишет газета, и мировой суд, и апелляционный, и кассационный посчитали, что лед на номере — это «оборудование регистрационных знаков материалами, препятствующими их идентификации».

Верховный суд в очередной раз указал нижним инстанциям на их ошибку и отменил все их решения, сообщает URA.RU.

Правда, водителю пришлось целый год доказывать свою невиновность.

Как саркастично отмечает автор газеты, почему-то нередко так случается, что некоторые сотрудники ГИБДД загружают суды лишней работой, а некоторые судьи по каким-то необъяснимым причинам не знают о существовании разъяснений пленума Верховного суда.

Как писал «Ридус», в этом месяце правительство РФ поручило МВД и Минтрансу разработать предложения по усилению санкций за нарушение правил дорожного движения (ПДД). В частности, предлагается усилить штрафные санкции за использование поддельных или нечитаемых автомобильных номеров.