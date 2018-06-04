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В Москве начали штрафовать за остановку на «вафельном» перекрестке

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© Сергей Бобылев/ТАСС

В Москве заработала новая система автоматической фиксации дорожных нарушений, которая будет наказывать водителей, задержавшихся во время затора на перекрестке, размеченном «вафельницей».

Камеры зафиксируют нарушение в том случае, если во время затора автомобилист остановится в зоне «вафельной» разметки минимум на 5 секунд и тем самым создаст помехи другим участникам движения. В постановлении будут размещаться шесть фотографий, четыре из которых являются обзорными снимками непосредственного нарушения. На них будет указана дата и время совершения нарушения, а также траектория движения нарушителя и фиксация работы светофора.

Первым перекрестком, где начали штрафовать по новым правилам, стало пересечение Садового кольца и Орликова переулка. Там заранее установили камеры и нанесли «вафельную» разметку.

Размер штрафа за нарушение правил проезда «вафельной» разметки составляет одну тысячу рублей. В ГИБДД рассчитывают, что благодаря этому нововведению скорость движения на 103 проблемах столичных перекрестках увеличится на 15—20%.

Ранее новые правила проезда перекрестков прокомментировал автоэксперт Юрий Антипов. Он привел пример, когда водитель может совершить нарушение не по своей вине. «В любой момент на дороге может случиться затор. Вы выезжаете на перекресток с этой „вафельной разметкой“. И в этот момент произошло ДТП, старушка медленно переходила дорогу. И машины встали. И вы остановились на этой желтой разметк. И вам тут же приходят „письма счастья“ и штрафы», — заявил Антипов.

Того же мнения эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман. По его словам, водителю в условиях интенсивного столичного движения, особенно на Садовом кольце, сложно спрогнозировать, как поведут себя автомобили, которые двигаются впереди. 

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