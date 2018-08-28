Вахтанг Кикабидзе поддержал антироссийские выступления в Грузии

Популярный советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе поддержал антироссийские акции грузинской оппозиции.

«Ну естественно, а на чьей я должен быть стороне? Привезли депутацию, посадили в парламент представителя России. Да такого история не помнит! Вот с этого все и началось», — заявил актер в интервью «Московскому комсомольцу».



«Может быть, это было задумано так, чтобы заваруха началась. Чтобы вывести на улицу войска. Но люди понимают, что правительство о них не думает», — добавил Кикабидзе.

Аргумент об убытках, связанных с оттоком российских туристов из Грузии артист с негодованием отверг. «Это их так наказывают. А что, мы должны из-за денег от всего отказываться: от морали, от патриотизма?», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

«Политика — это очень грязная штука. Но если мы сейчас начнем разбирать российскую политику — я то же самое скажу», — заключил Кикабидзе.



Напомним, Вахтанг Кикабидзе ни разу не был в России с 2008 года в знак протеста против российско-грузинского конфликта. Осенью 2013 года знаменитый артист отказался петь в Кремле. «Что я потерял в Кремле? Меня-то приглашают, но где вы слышали, чтобы я поехал? Не хочу и не собираюсь туда идти», — заявил тогда Вахтанг Кикабидзе. Весной 2015 года Кикабидзе спел на концерте в Киеве, посвятив свое выступление памяти «небесной сотни», погибшей во время Евромайдана в феврале 2014 года.

20 июня в центре Тбилиси начались беспорядки, спровоцированные выступлением на Межпарламентской ассамблее православия (МАП) главы российской делегации Сергея Гаврилова. Открывая утреннюю сессию ассамблеи в зале заседаний парламента Грузии, Гаврилов занял кресло спикера. Депутаты оппозиционных партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия» в знак протеста покинули зал.



После этого в Тбилиси начался собравший около 7 тысяч человек митинг с требованием, чтобы российские делегаты немедленно покинули страну. При разгоне митингующих, идущих на штурм здания парламента, пострадали десятки людей, большинство из них — полицейские.



Затем в Грузии прошел ряд других антироссийских акций. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию «врагом и оккупантом». Игроки трех футбольных клубов — кутаисского «Торпедо», тбилисских «Локомотива» и «Рустави» — надели футболки с надписью «Мы из Грузии. И наша страна оккупирована Россией». Кроме того, крупнейшая национальная сеть кинотеатров Cavea в поддержку протестующих прекратила показ фильмов на русском языке.

Со своей стороны, реагируя на инцидент с угрозами российской делегации в Тбилиси, Москва приостановила авиасообщение с Грузией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию в этой стране «русофобской истерией».