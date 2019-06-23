Футболисты грузинских клубов надели футболки с антироссийскими лозунгами

Игроки грузинского футбольного клуба «Торпедо» из Кутаиси надели форму с антироссийскими лозунгами.

Футболисты перед матчем 19-го тура чемпионата Грузии с командой «Сиони» вышли в футболках, на которых изображены карта и флаг Грузии, а также надпись по-английски: «Мы из Грузии. И наша страна оккупирована Россией».

К это акции присоединились игроки тбилисского «Локомотива» и «Рустави», отмечает РЕН ТВ.

Что интересно, в составе «Торпеда» играют два футболиста, обладающие двойным гражданством, грузинским и российским, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, беспорядки в Грузии начались в четверг, 20 июня, когда депутат от Госдумы Сергей Гаврилов случайно сел в кресло спикера парламента Грузии во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Сначала депутаты от оппозиции покинули заседание, а чуть позже в центре города начался митинг. На нем участники потребовали, чтобы российская делегация покинула страну, а правительство ушло в отставку.

Накануне во время съемки репортажа неизвестные напали на корреспондента и оператора телеканала «Россия 24». Также пострадал продюсер видеоагентства Ruptly, его ранили резиновой пулей во время разгона протестующих у парламента.

Российским авиаперевозчикам запрещены полеты в Грузии из-за беспорядков. Турагентства также не продают путевки в эту страну. Это призвано обеспечить безопасность россиян, заявил пресс-секретарь главы Владимира Путина Дмитрий Песков.

Как отметили в Ассоциации туроператоров России, на данный момент в Грузии находятся около семи тысяч организованных российских туристов и примерно в три раза больше отправившихся в путешествие самостоятельно.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что политические проблемы не должны сказываться на туристическом потоке из России.

