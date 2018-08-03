Кинотеатры в Грузии перестали показывать фильмы на русском языке

Кинотеатры в Грузии перестали показывать фильмы с переводом на русский язык, сообщает ТАСС.

В информационной службе сети кинотеатров Грузии рассказали, что неизвестно, будут ли когда-либо возобновлены показы.

«Почему было принято такое решение, не могу сказать», — сказала агентству сотрудница службы, добавив, что фильмы с русской озвучкой перестали показывать с 20 июня.

При этом она отметила, что решение не связано с событиями последних дней.

Фильмы в кинотеатрах Грузии теперь будут показывать с переводом на грузинский и английский языки, сообщает РИА Новости.

В то же время портал «Грузия Online» сообщает, что показ русскоязычных сеансов приостановила с 20 июня сеть кинотеатров Cavea. В компании отметили, что это является проявлением солидарности к участникам антироссийской акции. Cavea является самой большой сетью кинотеатров в Грузии.

Пока неизвестно, как долго продлится запрет на русскоязычные сеансы, отмечает РЕН ТВ.



Как сообщал «Ридус», сегодня грузинские футболисты надели футболки с антироссийскими лозунгами.

Напомним, беспорядки в Грузии начались в четверг, 20 июня, когда депутат от Госдумы Сергей Гаврилов случайно сел в кресло спикера парламента Грузии во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Сначала депутаты от оппозиции покинули заседание, а чуть позже в центре города начался митинг. На нем участники потребовали, чтобы российская делегация покинула страну, а правительство ушло в отставку.

Накануне во время съемки репортажа неизвестные напали на корреспондента и оператора телеканала «Россия 24». Также пострадал продюсер видеоагентства Ruptly, его ранили резиновой пулей во время разгона протестующих у парламента.

Российским авиаперевозчикам запрещены полеты в Грузии из-за беспорядков. Турагентства также не продают путевки в эту страну. Это призвано обеспечить безопасность россиян, заявил пресс-секретарь главы Владимира Путина Дмитрий Песков.

Как отметили в Ассоциации туроператоров России, на данный момент в Грузии находятся около семи тысяч организованных российских туристов и примерно в три раза больше отправившихся в путешествие самостоятельно.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что политические проблемы не должны сказываться на туристическом потоке из России.