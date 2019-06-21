Президент Грузии объяснила беспорядки в Тбилиси происками Кремля

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию «врагом и оккупантом», выразив уверенность в том, что Кремль заинтересован в радикализации внутреннего противостояние в стране.

«Россия — наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия. Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое опытное оружие», — написала Зурабишвили в Facebook.



Тем самым президент фактически обвинила грузинскую оппозицию в поддержке «российской политики».

Напомним, массовые беспорядки в Тбилиси 20 июня были спровоцированы выступлением в грузинском парламенте российского депутата, главы делегации РФ на Межпарламентской ассамблее православия (МАП) Сергея Гаврилова. Открывая утреннюю сессию ассамблеи МАП в зале пленарных заседаний парламента, российский представитель сидел в кресле спикера. Этот факт вызвал резкое недовольство оппозиционных депутатов из «Единого национального движения» и «Европейской Грузии». Возмущенные парламентарии покинули зал, заседание было прервано.

После демарша оппозиционных депутатов в центре грузинской столицы начался собравший около 7 тысяч человек митинг с требованием, чтобы российские делегаты немедленно покинули страну. Грузинские СМИ распространили информацию об участии Гаврилова в вооруженном конфликте в Абхазии, которую он позже опроверг. Грузинской полиции пришлось резиновыми пулями, водометами и слезоточивым газом разгонять митинг оппозиционеров, которые пытались взять штурмом здание парламента. При этом пострадали 52 человека, 38 из которых — сотрудники силовых структур.

Российская делегация была под охраной отправлена из здания парламента сперва в отель, а затем в аэропорт и покинула страну. В интервью газете «Коммерсант» по прибытии в Россию Сергей Гаврилов подтвердил, что его ударили во время попытки провести пресс-конференцию у здания отеля. Кроме того, некоторые депутаты грузинского парламента публично угрожали ему физической расправой. Таким образом, грузинская сторона нарушила свои обязательства по обеспечению безопасности делегации. Свое появление в кресле спикера грузинского парламента Гаврилов объяснил традицией МАП, которая была добровольно поддержана принимающей стороной.

Несмотря на разгон митинга 20 июня, оппозиция требует отправить в отставку главу МВД Георгия Гахария и спикера Ираклия Кобахидзе, а также заменить мажоритарную избирательную систему на пропорциональную. Накануне Гахария сообщил, что готов уйти в отставку, однако затем изменил риторику и обвинил протестующих в попытке государственного переворота. Находящийся в Баку с визитом председатель парламента Ираклий Кобахидзе заявил, что не был в курсе затеи посадить Гаврилова в свое кресло и не намерен из-за этого случая покидать свой пост.

Рано утром 21 июня грузинская парламентская оппозиция объявила о новых протестных выступлениях в Тбилиси, начало которых запланировано на вечер пятницы на проспекте Руставели. Митинговать протестующие намерены до выполнения своих требований об отставках и политической реформе.

Ранее Саломе Зурабишвили, у которой помимо грузинского есть французское гражданство и опыт дипломатической работы в НАТО, уже объявляла Россию «оккупантом и агрессором», а также «постоянной угрозой» для Грузии.