Порошенко призвал украинцев отдыхать в Грузии вместо Крыма

Бывший президент Украины Петр Порошенко воспользовался резким ухудшением российско-грузинских отношений, чтобы напомнить о себе украинским избирателям в преддверии выборов в Верховную раду.

«Наша политическая сила полностью солидарна с народом Грузии, который сопротивляется российскому империализму и борется с оккупацией. Сейчас Москва хочет снова экономически ослабить Грузию, блокируя воздушное сообщение, и наносит удар по туристической Грузии», — заявил экс-президент в своем интернет-обращении в Facebook.



Порошенко предложил ряд мер в поддержку Грузии, которые, по его мнению, пошли бы этой стране на пользу. Он призвал украинцев отправиться на отдых в Грузию, чтобы помочь Тбилиси в борьбе с «российской агрессией». «Конечно, я призываю украинцев отдыхать на Украине, но тем, кто планирует отдыхать за границей или в оккупированном Крыму, рекомендую переориентироваться на Грузию», — сказал Порошенко.

Также экс-президент обратился к кабмину с предложением предоставить скидку на аэропортовые сборы для рейсов сообщением Украина — Грузия — Украина.

«Грузия пошла на то, чтобы изменить одну ключевую букву в названии Киева, потому что мы „Київ“, а не „Кієв“. По моему мнению, МИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело (именно так сами грузины называют свою страну). Поддержать Сакартвело — значит поддержать Украину», — заключил Петр Порошенко.



Напомним, 20 июня в центре Тбилиси начались беспорядки, спровоцированные выступлением на Межпарламентской ассамблее православия (МАП) главы российской делегации Сергея Гаврилова. Открывая утреннюю сессию ассамблеи в зале заседаний парламента Грузии, Гаврилов занял кресло спикера. Депутаты оппозиционных партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия» в знак протеста покинули зал.

После этого в Тбилиси начался собравший около 7 тысяч человек митинг с требованием, чтобы российские делегаты немедленно покинули страну. При разгоне митингующих, идущих на штурм здания парламента, пострадали десятки людей, большинство из них — полицейские.

В последние дни в Грузии прошел ряд других антироссийских акций. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию «врагом и оккупантом». Игроки трех футбольных клубов — кутаисского «Торпедо», тбилисских «Локомотива» и «Рустави» — надели футболки с надписью «Мы из Грузии. И наша страна оккупирована Россией». Кроме того, крупнейшая национальная сеть кинотеатров Cavea в поддержку протестующих прекратила показ фильмов на русском языке. Когда русскоязычные картины снова появятся на экранах, неизвестно.

Со своей стороны, реагируя на инцидент с угрозами российской делегации в Тбилиси, Москва приостановила авиасообщение с Грузией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию в этой стране «русофобской истерией».