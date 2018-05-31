Трамп в последний момент передумал бомбить Иран

Газета The New York Times сообщила о том, что президент США Дональд Трамп 20 июня сперва утвердил, а затем отозвал распоряжение о нанесении авиаударов по Ирану в ответ на уничтожение американского разведывательного беспилотника.

«Президент первоначально одобрил атаки на несколько иранских целей, таких как радиолокационные станции и ракетные батареи. Операция находилась на начальном этапе, когда она была отменена. Самолеты уже находились в воздухе, а корабли были на позициях, но ракеты еще не были выпущены, когда стало известно, что операция отменяется», — пишет издание со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации США.

В Белом доме и Пентагоне отказались от комментариев по поводу этой публикации в The New York Times.



Напомним, 20 июня базирующийся в Тегеране англоязычный международный новостной телеканал PressTV сообщил, что иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об уничтожении американского военного беспилотника. По данным PressTV, американский разведывательный БПЛА Global Hawk был сбит бойцами КСИР в провинции Хормозган, которая расположена на юге страны на побережье Персидского залива. В Пентагоне поспешили опровергнуть эту информацию: представитель Вооруженных сил США заявил журналистам, что «никакие американские летательные аппараты не были задействованы в иранском воздушном пространстве в это время».

Затем американские военные признали, что дрон был сбит, но не над Ираном, а в международном пространстве. Представитель Центрального командования Вооруженных сил США Билл Урбан назвал случившееся «неспровоцированным нападением на объект наблюдения США». Трамп назвал атаку большой ошибкой Тегерана, но не стал прямо отвечать на вопрос о том, будут ли США в ответ наносить удары по Ирану, трижды повторив: «Вы скоро узнаете». Позже президент допустил, что бойцы КСИР могли атаковать беспилотник по ошибке. «Трудно поверить, что это было преднамеренно», — сказал он.

13 июня в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива были атакованы два танкера: Front Altair зарегистрированной на Бермудских островах компании Frontline и Kokuka Courageous сингапурской BSM. Экипажи танкеров, среди которых были граждане России, Грузии и Филиппин, не пострадали и были эвакуированы иранскими и американскими моряками. Сперва арабские СМИ сообщали, что суда подверглись торпедной атаке, однако позже американские источники заявили о минах. На следующий день США возложили на Иран ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что его страна рассматривает весь спектр вариантов противодействия Ирану в регионе, включая военный.

Ранее «Ридус» рассказывал, насколько вероятен сценарий развития событий, при котором США и Иран вступят в открытый вооруженный конфликт.