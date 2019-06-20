СМИ сообщили об уничтожении американского беспилотника в Иране

Базирующийся в Тегеране англоязычный международный новостной телеканал PressTV сообщил, что иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об уничтожении американского военного беспилотника. В Пентагоне оперативно опровергли эту информацию.

По данным PressTV, американский разведывательный БПЛА Global Hawk был сбит бойцами КСИР в провинции Хормозган, которая расположена на юге страны на побережье Персидского залива. Других подробностей в сообщении PressTV не приводится.

Опровержение распространил вещающий из Дубая арабоязычный новостной телеканал Al Arabiya. Представитель Вооруженных сил США заявил журналистам, что «никакие американские летательные аппараты не были задействованы в иранском воздушном пространстве в это время».

Напомним, 13 июня в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива были атакованы два танкера: Front Altair зарегистрированной на Бермудских островах компании Frontline и Kokuka Courageous сингапурской BSM. Экипажи танкеров, среди которых были граждане России, Грузии и Филиппин, не пострадали и были эвакуированы иранскими и американскими моряками. Сперва арабские СМИ сообщали, что суда подверглись торпедной атаке, однако позже американские источники заявили о минах.

На следующий день США возложили на Иран ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что его страна рассматривает весь спектр вариантов противодействия Ирану в регионе, включая военный.