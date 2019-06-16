США рассматривают военный сценарий противодействия Ирану

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что его страна рассматривает весь спектр вариантов противодействия Ирану в регионе, включая военный.

«Мы уверены, что сможем предпринять ряд действий для восстановления сдерживания, которое является нашей миссией», — сказал глава Госдепартамента США в воскресенье, 16 июня, в интервью телеканалу CBS.

В то же время Помпео отметил, что президент Трамп очень четко дал понять, что не хочет войны.

Кроме того, госсекретарь сегодня же в интервью каналу Fox News заявил в очередной раз, что Иран совершил нападение на два танкера в Оманском проливе, чтобы перекрыть транзит топлива.

«Это были атаки Ирана на коммерческое судоходство, на свободу судоходства, с однозначным намерением лишить прохода через пролив», — подчеркнул Помпео.

Госсекретарь добавил, что США располагают доказательствами причастности Ирана к нападению на танкеры, однако не стал приводить их в качестве примера.

Как сообщал «Ридус», в пятницу, 14 июня, Помпео уже возлагал на Иран ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе.

Напомним, 13 июня в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива были атакованы два танкера: Front Altair зарегистрированной на Бермудских островах компании Frontline и Kokuka Courageous сингапурской BSM. Экипажи танкеров, среди которых были граждане России, Грузии и Филиппин, не пострадали и были эвакуированы иранскими и американскими моряками. Сперва арабские СМИ сообщали, что суда подверглись торпедной атаке, однако позже американские источники заявили о минах.

В Министерстве торговли Японии отметили, что на обоих танкерах был груз, «связанный с Японией». Примечательно, что в момент инцидента в Иране с визитом находился японский премьер-министр Синдзо Абэ. Согласно заявлению Майкла Помпео, во время переговоров иранский лидер Али Хаменеи отверг предложение Абэ о переговорах с президентом Дональдом Трампом.