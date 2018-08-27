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C атакованного танкера в Оманском заливе эвакуированы 11 россиян

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© EPA/STRINGER/ТАСС

© EPA/STRINGER/ТАСС

С одного из нефтяных танкеров, подвергшихся нападению в Оманском заливе, сняли 11 россиян.

Это десять мужчин и одна женщина, они в безопасности, сообщили «Интерфаксу» в посольстве России в Тегеране.

«Их здоровье в порядке, сейчас они находятся в городе Джаск. Идет процесс оформления документов», — сказал агентству представитель дипмиссии.

Пока дипломатам не удалось связаться с россиянами напрямую.

В посольстве уточнили, что вопрос об их возвращении в Россию начнут решать не раньше 15 июня.

Ранее в пресс-службе Российского профсоюза моряков заявили, что с танкера Front Altair сняли 12 россиян, пишет агентство.

Как сообщал «Ридус», на борту двух нефтяных танкеров, которые подверглись нападению в Оманском заливе, находились 44 моряка. Все они были спасены. Иранские спасатели доставили их на территорию страны.

По словам представителя судовладельца, в экипаж одного из танкеров входили граждане России, Грузии и Филиппин. Он также заявил CNN, что судно Kokuka Courageous, предположительно, дважды торпедировали, корпус получил повреждение со стороны правого борта. Также сообщалось, что на борту Front Altair произошел пожар.

Как заявили Associated Press в Министерстве торговли Японии, на обоих танкерах был груз, «связанный с Японией». Примечательно, что в момент инцидента в Иране с визитом находился японский премьер-министр Синдзо Абэ.

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