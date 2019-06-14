США обвинили Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

Госсекретарь США Майкл Помпео возложил на Иран ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе, а Пентагон представил в качестве доказательства причастности исламской республики к нападению видеозапись с военнослужащими Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и минами на корпусе танкера Kokuka Courageous.

«Правительство Соединенных Штатов считает, что Исламская Республика Иран несет ответственность за нынешние нападения в Оманском заливе», — заявил Помпео журналистам, подчеркнув, что «такие оценки основываются на разведданных», а также на анализе использованного при атаке оружия. «22 апреля Иран пообещал миру, что прервет транспортировку нефти через Ормузский пролив. Он теперь работает над тем, чтобы выполнить это обещание», — цитирует госсекретаря ТАСС.

«Эти атаки являются угрозой международному миру и безопасности, вопиющим посягательством на свободу судоходства и неприемлемой эскалацией напряженности со стороны Ирана. Нашей политикой остаются экономические и дипломатические усилия, нацеленные на то, чтобы вернуть Иран за стол переговоров в надлежащее время в целях выработки всеобъемлющей сделки, которая снимает широкий спектр угроз», — добавил Помпео, оставив за Вашингтоном и право на применение военной силы.

Одними заявлениями реакция властей США не ограничилась. Американское командование направило в Оманский залив эсминец USS Mason, а официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США капитан Билл Урбан распространил в СМИ видеозапись, на которой, по версии Пентагона, военнослужащие КСИР снимают неразорвавшуюся мину с борта поврежденного взрывом танкера Kokuka Courageous, чтобы скрыть доказательства своей причастности к нападению.

«В 16:10 по местному времени патрульный катер КСИР класса „Гашти“ приблизился к танкеру Kokuka Courageous, и, как можно было наблюдать, и это было зафиксировано на видео, они сняли неразорвавшуюся магнитную мину с борта Kokuka Courageous (видео прилагается)», — сказано в заявлении Билла Урбана.

Кроме того, был опубликован снимок, сделанный с борта американского эсминца Bainbridge, на котором отмечены следы от пробоины в борту Kokuka Courageous, а также предмет, обозначенный как «вероятная мина». В отличие от фотографий, на которых видна надпись Courageous на борту танкера, на видео прямо не указано, что это за судно.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал обвинения США попыткой саботировать дипломатические усилия Тегерана и переложил ответственность за атаку на танкеры на Вашингтон и его ближайших союзников в регионе — Израиль и Саудовскую Аравию.

По инициативе США инцидент в Оманском заливе обсудили на заседании Совета Безопасности ООН, где страны высказали свою позицию и выступили за проведение всестороннего расследования. И. о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что Ирану «следует прибегать к дипломатии, а не к террору и нападениям на торговые суда, инфраструктурные и дипломатические объекты».



Саудовская Аравия устами министра по иностранным делам королевства Аделя аль-Джубейра поспешила выразить согласие с позицией США и присоединилась к обвинениям в адрес Ирана. При этом аль-Джубейр не предъявил никаких доказательств причастности Ирана к инциденту. Его коллега, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халед аль-Фалех заверил участников нефтяного рынка, что Саудовская Аравия гарантируют стабильность поставок, но призвал международное сообщество обеспечить безопасность мирового судоходства.



Аналогичную позицию занял МИД Великобритании. Глава британского дипведомства Джереми Хант обратился к Тегерану с предупреждением, что инцидент «представляет реальную угрозу надеждам на мир и стабильности в регионе».

Напомним, 13 июня в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива были атакованы два танкера: Front Altair зарегистрированной на Бермудских островах компании Frontline и Kokuka Courageous сингапурской BSM. Экипажи танкеров, среди которых были граждане России, Грузии и Филиппин, не пострадали и были эвакуированы иранскими и американскими моряками. Сперва арабские СМИ сообщали, что суда подверглись торпедной атаке, однако позже американские источники заявили о минах.

В Министерстве торговли Японии отметили, что на обоих танкерах был груз, «связанный с Японией». Примечательно, что в момент инцидента в Иране с визитом находился японский премьер-министр Синдзо Абэ. Согласно заявлению Майкла Помпео, во время переговоров иранский лидер Али Хаменеи отверг предложение Абэ о переговорах с президентом Дональдом Трампом.



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