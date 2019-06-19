Микелла Абрамова поделилась совместной с Ержаном Максимом песней

Дочь певицы Алсу, финалистка музыкального конкурса «Голос. Дети» Микелла Абрамова представила в своем аккаунте в Instagram композицию, записанную вместе с другим финалистом шоу Ержаном Максимом.

Ура! Наконец-то состоялся релиз нашего с Ержаном Максимом дуэта „Эта любовь“, — сообщила юная певица.

Она также поблагодарила продюсера Дмитрия Климашенко и авторов композиции Sher Oston и Дмитрия Тютлина.



Напомним, в мае Первый канал принял решение аннулировать результаты финала вокального конкурса «Голос. Дети», в котором победила Микелла Абрамова.

Компания Group-IB провела расследование хода зрительского голосования и сообщила, что автоматизированная накрутка голосов в пользу Микеллы могла стоить около 2—3 миллионов рублей.

Казахстанское рекламное агентство высмеяло скандал, произошедший в финале шестого сезона шоу «Голос. Дети». В ролике агентства снялся финалист конкурса Ержан Максим.



Позже был проведен специальный выпуск шестого сезона шоу «Голос. Дети», по итогам которого победителями стали все финалисты конкурса. Не принявшая участие в специальном выпуске шоу Микелла Абрамова также осталась победителем вместе со всеми финалистами.