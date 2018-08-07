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Скандал на шоу «Голос.Дети» высмеяли в казахстанской рекламе

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© youtube.com

Казахстанское рекламное агентство высмеяло скандал, произошедший в финале шестого сезона шоу «Голос.Дети».

Финалист Ержан Максим снялся в ролике вместе с матерью Гульмирой Алибек, рекламируя жилой комплекс.

По сюжету мальчик с мамой пришли к риелтору, чтобы выбрать новую квартиру.

Специалист рассказывает женщине о преимуществах той или иной жилплощади, а ее сын в это время исполняет перед жильцами квартала известную песню «Памяти Карузо» на казахском языке, отмечает телеканал «360».

В конце ролика Ержан поинтересовался у риелтора, можно ли купить квартиру на первом этаже. «На первом все уже продано, есть на втором», — ответила специалист. «Эх, опять», — расстроился юный певец.

Занявший второе место на финале шестого сезона шоу «Голос. Дети» Ержан Максим получил много предложений о сотрудничестве, в том числе его пригласили участвовать в британском проекте X-Factor.

Как сообщал «Ридус», в четверг, 16 мая, Первый канал принял решение аннулировать результаты финала вокального конкурса «Голос. Дети», в котором победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Компания Group-IB провела расследование хода зрительского голосования и зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за одного участника шоу.

В компании Group-IB сообщили, что автоматизированная накрутка голосов в пользу Микеллы Абрамовой могла стоить около 2—3 миллионов рублей.

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