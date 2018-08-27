Названы победители шоу «Голос. Дети»

Во время специального выпуска шестого сезона шоу «Голос. Дети», состоявшегося вечером в субботу, 24 мая, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявил, что его победителями стаи все финалисты конкурса.

Он отметил, что было принято решение не проводить повторное голосование.

Эрнст подчеркнул, что не принявшая участие в специальном выпуске шоу Микелла Абрамова также остается победителем конкурса вместе со всеми финалистами.

В финал шестого сезона этого музыкального проекта вышли Мариам Абделькадер, Микелла Абрамова, Роберт Багратян, Михаил Григорян, Валерий Кузаков, Ержан Максим, Анастасия Сисаури, Рената Таирова и Нино Чеснер, напоминает газета «Известия».

Каждому из них был вручен приз в 1 миллион рублей. Кроме того, представитель компании звукозаписи «Юниверсал мьюзик» объявил, что у каждого из финалистов будет возможность записать свой сингл.

Гендиректор Первого канала добавил, что в будущем году состоится и очередной, седьмой сезон музыкального конкурса «Голос. Дети». Он призвал всех любить своих детей такими, какие они есть, незавимио от того, побеждают они в конкурсах или нет, отмечают «Новые Известия».

Ранее «Ридус» сообщал, что дочь певицы Алсу победительница шоу Микелла Абрамова не стала участвовать специальном выпуске программы.

Алсу, отвечая на вопрос, примет ли Микелла участие в спецвыпуске «Голоса», подчеркнула, что ее дочь определится сама.

Певица также заявила, что намерена дать развернутый комментарий о скандале с ее дочерью 1 июня, то есть в День защиты детей.

Напомним, на прошлой неделе Первый канал принял решение аннулировать результаты финала вокального конкурса «Голос. Дети», в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова.



Компания Group-IB провела расследование хода зрительского голосования и сообщила, что автоматизированная накрутка голосов в пользу Микеллы Абрамовой могла стоить около 2—3 миллионов рублей.