Первый канал аннулировал результаты финала конкурса «Голос. Дети»

Первый канал принял решение аннулировать результаты финала вокального конкурса «Голос. Дети», в котором победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.

Компания Group-IB провела расследование хода зрительского голосования и зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за одного участника шоу.

Промежуточные результаты проверки подтвердили, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу, отмечается на сайте телеканала.

Финальный отчет будет предоставлен компанией Group-IB до конца мая.

Напомним, финал шестого сезона шоу «Голос. Дети» был показан в прямом эфире Первого канала 26 апреля. Победительницей по итогам СМС-голосования стала 10-летняя Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу и банкира Абрамова. За нее проголосовали 56,5% зрителей.

Буквально через несколько часов стало известно, что будет проводиться проверка результатов голосования, в котором усмотрели признаки аномальности. Первый канал официально подтвердил эту информацию, гендиректор канала Константин Эрнст пообещал разобраться в случившемся.

К расследованию привлекли международную компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и сотрудничающую с Интерполом. В компании сообщили, что проверка результатов голосования может занять от недели до месяца.

Создатель и владелец формата шоу The Voice — нидерландская компания Talpa Media. Лицензии на шоу проданы в 67 стран.