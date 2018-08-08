Дочь Алсу не пришла на прямой эфир спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

Победительница шоу «Голос. Дети» Микелла Абрамова не стала участвовать специальном выпуске программы, прямой эфир которой начался 24 мая в 21:30.

Ранее Первый канал не стал раскрывать детали того, что конкретно будет показано в двухчасовом спецвыпуске и кто именно в нем примет участие.

Предполагалось, что он прояснит ситуацию с нечестным голосованием в финале, а также поставит точку в вопросе о победителе 6-го сезона шоу.

«Конечно, мы пригласили всех финалистов, но Микелла Абрамова приняла решение не приходить», — объявил ведущий Дмитрий Нагиев, добавив, что все с уважением относятся к выбору девочки. Он также пожелал ей успехов в будущем.

Как сообщал «Ридус», на прошлой неделе Первый канал принял решение аннулировать результаты финала вокального конкурса «Голос. Дети», в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова.

Компания Group-IB провела расследование хода зрительского голосования и сообщила, что автоматизированная накрутка голосов в пользу Микеллы Абрамовой могла стоить около 2—3 миллионов рублей.

Отвечая на вопрос, примет ли Микелла участие в спецвыпуске «Голоса», Алсу подчеркнула, что ее дочь определится сама.

Алсу также заявила, что намерена дать развернутый комментарий о скандале с ее дочерью 1 июня, то есть в День защиты детей.

Напомним, в финал шестого сезона шоу «Голос. Дети» победительницей по итогам СМС-голосования стала 10-летняя Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу и банкира Абрамова. За нее проголосовали 56,5% зрителей.

Буквально через несколько часов стало известно, что будет проводиться проверка результатов голосования, в котором усмотрели признаки аномальности. Первый канал официально подтвердил эту информацию, гендиректор канала Константин Эрнст пообещал разобраться в случившемся.