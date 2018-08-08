Алибасов не может понять, какой сейчас год

Сын Бари Алибасова рассказал, что его отец все еще находится в реанимации, однако медики дают достаточно позитивный прогноз.

В то же время врачи полагают, что риск внутреннего кровотечения пока может сохраниться.

Кроме того, Алибасов-младший отметил, что отец еще не совсем пришел в себя после искусственной комы.

По его словам, сначала он никого не узнавал и не мог даже вспомнить, кто он такой, однако сейчас уже узнает сына и свою жену, Лидию Федосееву-Шукшину.

При этом сын Алибасова добавил в беседе с НТВ, что отец не может понять, какой сейчас год, «и каждый раз просыпается в новом дне своей жизни».

А PR-директор группы «На-На» Вадим Горожанкин заявил, ссылаясь на слова сына продюсера, что Алибасова-старшего могут вывезти на реабилитацию в Казахстан, сообщает ФАН.

Алибасов-младший убежден, что отец должен восстанавливать здоровье в Казахстане, на своей родине, где прошли его детство и юность.

Отец и Казахстан понятия неразделимые. Сейчас мы серьезно рассматриваем предложение о его реабилитации в одном из санаториев Казахстана располагающемся в труднодоступном горном районе. На случай экстренной госпитализации имеется вертолетное сообщение, — приводит агентство слова сына продюсера.

Ранее «Ридус» уже сообщал, что, по словам Бари Алибасова-младшего, его отец может продолжить лечение за границей, поскольку только там он сможет избавиться от чрезмерного внимания прессы и посторонних людей. Однако он не указал, в какой именно стране может продолжить лечение отец.

При этом сын продюсера отметил, что считает реанимацию в НИИ имени Склифосовского одной из лучших в мире.



Напомним, Бари Алибасов был госпитализирован в институт имени Склифосовского 4 июня. По словам его сына, артист нечаянно выпил средство для очистки труб, подумав, что это сок. Врачи диагностировали у Алибасова сильный ожог пищевода, желудка, а также дыхательных путей.



С 6 июня продюсер находился в состоянии медикаментозного сна. Из искусственной комы он вышел 11 июня, однако испытывал проблемы с речью и памятью.

Находясь в реанимации, Бари Алибасов 6 июня составил завещание, по которому всю недвижимость он оставлял своему сыну.

Ранее сын продюсера допустил вероятность того, что его отца могли намеренно отравить на студии.

