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Сын Алибасова объяснил свое намерение увезти отца за границу

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© Антон Новодережкин/ТАСС

© Антон Новодережкин/ТАСС

Бари Алибасов — младший заявил, что его отец может продолжить лечение за границей, поскольку только там он сможет избавиться от чрезмерного внимания прессы и посторонних людей.

При этом сын продюсера отметил, что считает реанимацию в НИИ имени Склифосовского одной из лучших в мире.

«В Склифе у него все хорошо, потому что там лучшая реанимация в отделении токсикологии в мире», — рассказал он в интервью «360».

Однако Алибасов-младший подчеркнул, что к его отцу в реанимацию постоянно пытаются прорваться посторонние, которые ежедневно предпринимают такие попытки по 15—20 раз.

Сын продюсера опасается, что, когда отца переведут в обычную палату, число любопытных только возрастет.

Алибасов-младший уточнил телеканалу, что, скорее всего, продюсер проведет в реанимации еще пять-семь дней, после чего ему предстоит серьезная реабилитация, которая в среднем должна занять до полутора месяцев.

Ранее сын продюсера допустил вероятность того, что его отца могли намеренно отравить на студии.

Бари Алибасов был госпитализирован в институт имени Склифосовского 4 июня. По словам его сына, артист нечаянно выпил средство для очистки труб, подумав, что это сок. Врачи диагностировали у Алибасова сильный ожог пищевода, желудка, а также дыхательных путей.

С 6 июня продюсер находился в состоянии медикаментозного сна. Из искусственной комы он вышел 11 июня, однако испытывал проблемы с речью и памятью.

Находясь в реанимации, Бари Алибасов 6 июня составил завещание, по которому всю недвижимость он оставлял своему сыну.

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Самолет «Аэрофлота» совершил в Варшаве экстренную посадку из-за дебошира

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Агрессивное поведение одного из пассажиров на борту самолета «Аэрофлота» стало причиной вынужденной посадки лайнера в Варшаве, сообщил представитель варшавского аэропорта имени Шопена Петр Рудский.

«Самолет „Аэрофлота“, который направлялся из Барселоны в Москву, незапланированно приземлился в Варшаве из-за агрессивного пассажира», — рассказал Рудский РИА Новости.

По всей вероятности, дебошир был пьян, отметил он.

Рудский также уточнил, что пограничники вывели буяна из самолета и поместили в изолятор. После дозаправки воздушное судно вылетело в Москву уже без него.

Ранее сообщалось, что мужчина, устроивший дебош на рейсе Москва-Симферополь, умер после задержания.

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