Сын Алибасова объяснил свое намерение увезти отца за границу

Бари Алибасов — младший заявил, что его отец может продолжить лечение за границей, поскольку только там он сможет избавиться от чрезмерного внимания прессы и посторонних людей.

При этом сын продюсера отметил, что считает реанимацию в НИИ имени Склифосовского одной из лучших в мире.

«В Склифе у него все хорошо, потому что там лучшая реанимация в отделении токсикологии в мире», — рассказал он в интервью «360».

Однако Алибасов-младший подчеркнул, что к его отцу в реанимацию постоянно пытаются прорваться посторонние, которые ежедневно предпринимают такие попытки по 15—20 раз.

Сын продюсера опасается, что, когда отца переведут в обычную палату, число любопытных только возрастет.

Алибасов-младший уточнил телеканалу, что, скорее всего, продюсер проведет в реанимации еще пять-семь дней, после чего ему предстоит серьезная реабилитация, которая в среднем должна занять до полутора месяцев.

Ранее сын продюсера допустил вероятность того, что его отца могли намеренно отравить на студии.

Бари Алибасов был госпитализирован в институт имени Склифосовского 4 июня. По словам его сына, артист нечаянно выпил средство для очистки труб, подумав, что это сок. Врачи диагностировали у Алибасова сильный ожог пищевода, желудка, а также дыхательных путей.



С 6 июня продюсер находился в состоянии медикаментозного сна. Из искусственной комы он вышел 11 июня, однако испытывал проблемы с речью и памятью.

Находясь в реанимации, Бари Алибасов 6 июня составил завещание, по которому всю недвижимость он оставлял своему сыну.